DC, assemblea regionale venerdì 23 al Teatro Bolivar

Venerdì 23 febbraio, al teatro Bolivar, in via Caracciolo 30, a Napoli, si terrà l’Assemblea regionale della Democrazia Cristiana. Durante i lavori, che inizieranno alle ore 18, si discuterà dell’assetto del partito in Campania anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’incontro sarà presieduto dal professore Ermanno Pelella; saranno presenti Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, Gianpiero Samorì, vice segretario nazionale, Francesca Donato, vice presidente nazionale, e Gennaro Scamardella, commissario regionale DC Campania.