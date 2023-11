Fico (M5s): “No al terzo mandato del Governatore De Luca, io non mi candido”

“Siamo contrari al terzo mandato del Governatore De Luca alla presidenza della Campania”. Roberto Fico non usa mezzi termini e boccia ogni possibilità di proroga per il presidente della Regione nel corso della trasmissione Res Publica”, condotta da Diletta Acanfora, in onda su Canale 8, nel “faccia a faccia” con Luigi de Magistris.

“In merito alle prossime Regionali in Campania del 2025, nonostante il lavoro realizzato per ottenere il 43% alle ultime elezioni comunali a Napoli – ha aggiunto Fico – , ho deciso di non candidarmi per rispettare le regole del Movimento”.

Inoltre, l’ex numero uno di Montecitorio, ha parlato anche della tv di Stato: “La lottizzazione della Rai è un fenomeno conclamato. Dobbiamo iniziare a parlare di un cambio culturale e di una legge che sia al passo con i tempi per avere una televisione pubblica indipendente fino in fondo in ogni suo compartimento”.