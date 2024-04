La visita di Manfredi al Comando Nato a Lago Patria, la protesta dei pacifisti

“La presenza di JFC Napoli in Italia è stata rafforzata dalla sua integrazione nella cultura napoletana come parte di una comunità coesa. Apprezziamo davvero la calorosa ospitalità offerta dalla città di Napoli agli uomini e alle donne della NATO che sono di stanza al JFC Napoli.” Questa visita è un esempio degli sforzi della NATO per stabilire scambi culturali e sociali positivi con la comunità esterna per rafforzare il rapporto con le istituzioni nazionali e internazionali. “Quest’anno celebriamo il 75° anniversario della NATO e il fermo sostegno dell’Italia è stato fondamentale per il successo dell’alleanza sin dalla sua fondazione nel 1949. Noto che Napoli ospita questo comando da quasi 73 anni, che è il periodo più lungo in cui un quartier generale è stato ininterrottamente ospitato nella storia della NATO”, ha concluso l’ammiraglio Munsch. JFC Napoli e la città di Napoli conducono da oltre 70 anni attività e progetti condivisi, che hanno prodotto un legame forte e cooperativo tra le due entità. Tale partenariato è confermato dal fatto che da decenni il Comune di Napoli mette a disposizione del JFC Napoli l’utilizzo di diverse sedi istituzionali e culturali dove svolgere eventi musicali. Questi eventi dimostrano alla città di Napoli, l’amichevole riconoscimento per la preziosa ospitalità prestata dalla Nazione Ospitante, dall’Italia, e da Napoli.

«Per festeggiare degnamente il 75° anniversario del Comando Interforze Alleato (già AFSOUTH di Bagnoli ed ora JFC, con sede a Giugliano-Lago Patria) il sindaco Manfredi ha messo a disposizione addirittura lo storico Teatro San Carlo, confermando l’atteggiamento servile ed ossequioso dei nostri governi e amministrazioni locali nei confronti della maggiore centrale mondiale del militarismo e della guerra. – ha dichiarato Ermete Ferraro, Coordinatore della sede di Napoli e Presidente nazionale del Movimento Internazionale della Riconciliazione (M.I.R. Italia) – Da pacifisti nonviolenti ci dissociamo da tale posizione assunta dal Sindaco di Napoli, proclamata statutariamente ‘Città di Pace’, e siamo certi che essa non rappresenta neanche la volontà dei suoi Cittadini».

Come ha ammesso lo stesso Manfredi: “Napoli ospita questo comando da quasi 73 anni, ovvero il periodo più lungo in cui un quartier generale è stato ospitato ininterrottamente nella storia della NATO”, aggiungendo: “È un grande piacere ospitare le celebrazioni per il 75° anniversario della nascita del Patto Atlantico al Teatro San Carlo. Sono lieto di questo proficuo dialogo, avviato fin dall’inizio del mio mandato di Sindaco di Napoli e Sindaco metropolitano, in una prospettiva permanente per il raggiungimento del Pace: in questo senso è fondamentale il ruolo della nostra Città nel Mediterraneo”.

«La Pace però non si raggiunge certo col riarmo e con le alleanze militari ed inoltre 75 anni di occupazione militare e geo-strategica di Napoli e di altri siti della Campania sono 75 anni di troppo. Chi, come noi, persegue da decenni il disarmo, la pace ed un modello di difesa alternativo a quella militare non ha niente da festeggiare, per cui il Sindaco Manfredi non parla certo in nostro nome» ha concluso Ferraro.