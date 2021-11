”Il bilancio è già in dissesto nei fatti. È chiaro che senza un’iniezione di risorse il Comune va in dissesto automaticamente perché il bilancio che ho ereditato è quello di un’ente che è praticamente in dissesto”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a SkyTg24 Economia. (ANSA).