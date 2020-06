Regionali, Cesaro (FI): faccio un passo di lato, non mi candido.

Armando Cesaro, attuale capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia, ha annunciato in una conferenza stampa nella sede di Forza Italia partenopea che non si candiderà alla prossima tornata elettorale. “Ho riflettuto a lungo e questa volta, per queste elezioni, ho deciso di fare un passo di lato“, spiega.

Si tratta di una decisione “personale” – specifica – che è stata presa “ nella serenità che mi ha sempre contraddistinto ” ma che non esclude il suo impegno “nel partito, per Forza Italia e soprattutto per il presidente Berlusconi“. Proprio l’ex Cav “mi ha chiesto di essere in campo e a quel punto la mia scelta è diventata personale e di nessun altro. Ognuno è padrone in casa proprio, ognuno ritiene opportuno fare determinate scelte all’interno del proprio partito e con il proprio leader. Il mio leader si chiama Silvio Berlusconi e nessun altro“, specifica Cesaro.