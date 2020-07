Regionali, Ciarambino (M5S): voglio confronto con De Luca e Caldoro su sanità.

Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania per i 5 stelle, da’ il via alla propria campagna elettorale (“la tua scelta che Vale” il claim) riunendo gli attivisti del movimento al teatro Sannazaro di Napoli. Nel mirino il Presidente uscente Vincenzo De Luca e il candidato del centrodestra ed ex governatore Stefano Caldoro.

“Li sfido – ha detto il capogruppo dei 5Stelle in Regione – a un confronto sui contenuti prima della pausa estiva e rinnovo l’appello a firmare liste pulite perché non vogliamo gente con precedenti penali in Consiglio Regionale”.

“Loro – ha proseguito – in qualità di smantellatori seriali della sanità, sono i principali responsabili dello sfascio con la Campania ultima in tutte le classifiche. Noi vogliamo fare della nostra regione la Polonia d’ Italia, una terra in grado di attirare investimenti attraverso una serie di bonus per le imprese”. Al fianco della Ciarambino il ministro per l’Ambiente, Sergio Costa. (ANSA).