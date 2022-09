Immobiliare, nel trimestre giugno-agosto forte aumento di richieste di immobili da parte di stranieri in Campania, boom Cilento,, Napoli in controtendenza.

La Campania ed in particolare il Cilento registrano numeri record sul fronte delle richieste di

immobili da parte dei cittadini internazionali. A registrare questa tendenza è Gate-away.com – il portale immobiliare internazionale esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia.

Il report, elaborato nel periodo compreso tra Giugno e Agosto 2022, evidenzia in particolare una crescita delle richieste di immobili nella zona del Cilento del +131.73% a/a. Crescono tutte le province, ad eccezione di Napoli che segna un dato negativo, -37,5% a/a. A guidare la classifica è la provincia di Caserta che segna un progresso delle richieste del 56,25% rispetto allo scorso anno. Segue Salerno con un +17,34% a/a, che resta comunque la provincia più ricercata con l’80,63% del totale delle richieste).

A guidare la classifica dei comuni più richiesti troviamo Agropoli (SA) con una crescita annuale

del +325% a/a e una percentuale delle richieste del 75,93% sul totale. Seguono Tortorella (SA) con una crescita annuale del 100%, Prignano Cilento (SA) con un +50% a/a e Roccadaspide (SA) con un +33,33% a/a.

Ad essersi innamorati di queste zone sono prevalentemente cittadini svizzeri con richieste in

crescita del+225% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Seguono francesi con una

crescita del 100% a/a e tedeschi (+42,86% a/a). In calo rispetto allo scorso anno le richieste dei cittadini statunitensi (-8,56% a/a) che restano comunque in testa alla classifica delle richieste di periodo, +43.76% sul totale.

IL TIPO DI ABITAZIONE RICERCATA

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano

nella categoria Casa di campagna (62.24% del totale), segue la villa (10.79% del totale) e il

casolare (9.54%).

Gli stranieri cercano una casa completamente ristrutturata (78.42%), di una grandezza oltre i 120 mq (92.12% delle richieste), con la presenza di un giardino (82%), con la piscina (73%) e con il terreno (88%).

In calo il valore medio degli immobili ricercati che si assesta a 248.176 mila (-8,34%), mentre la richieste medie si assestano su immobili dal valore compreso tra 100 e 250 mila euro (74.27% del totale delle richieste)

“I numeri in forte crescita registrati dal Cilento non ci meravigliano, dichiara Simone Rossi,

Co-founder di Gate-away.com. Sappiamo benissimo che gli stranieri amano ogni “pezzo d’Italia”, l’unico limite è la loro conoscenza del territorio e la presenza di immobili da acquistare. Per questo motivo – conclude Simone Rossi – proporre i propri immobili all’estero utilizzando un portale internazionale come Gate-away.com rappresenta una buona opportunità per i privati e agenzie immobiliari per far conoscere i propri territori e naturalmente per incrementare le possibilità di vendita”.

DATI NAZIONALI

L’estate conferma il trend di crescita delle richieste di abitazioni in Italia da parte dei cittadini

internazionali. Nel trimestre giugno-agosto 2022 – secondo i dati elaborati dal portale

immobiliare internazionale Gate-away.com – gli stranieri che scelgono l’Italia per l’acquisto di

una seconda casa sono cresciuti del +0,24% a/a con americani, tedeschi e inglesi che restano i principali interessati.

Entrando nel dettaglio della classifica per nazioni gli Stati Uniti registrano un +29,6% (sul totale delle richieste del periodo) con un progresso del 16,91% rispetto allo scorso anno. Seguono poi la Germania con un +12,92% (sul totale di richieste di periodo ) e il Regno Unito (8,13%). Un forte balzo in avanti viene registrato dai cittadini francesi: rispetto allo scorso anno le loro richieste sono cresciute del 32,27%.

Per quanto riguarda le zone, nel periodo compreso tra giugno e agosto 2022, le richieste

maggiori si registrano per il Lago di Como (7.34% del totale), il Salento (3.84%), la Valle d’Itria (3.61%) e la Lunigiana (3.44%).

Guardando le performance rispetto allo scorso anno, la crescita maggiore viene registrata dalla zona del Gargano con un +457,14% a/a. Segue l’Isola d’Elba con un +157% a/a, il Cilento con un +131,7% a/a delle richieste, la Garfagnana (+87,5% a/a) e il Chianti (+45,4% a/a).

A livello regionale la Toscana si conferma metà ideale con un +19,23% del totale delle richieste, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Seguono Lombardia con un +11,7% del totale delle richieste (-1% a/a) e la Puglia con un +8,23% (tot. richieste). Sempre a livello regionale la crescita più sostenuta rispetto allo scorso anno viene registrata dalla Sardegna con un +73,87% a/a (in questo caso la performance è sostenuta dalle province del Sud Sardegna con un +112.26% e Sassari con un +78,27 a/a delle richieste) Segue la Valle d’Aosta con un +40% a/a.

IL TIPO DI ABITAZIONE RICERCATA

Sul fronte delle caratteristiche della proprietà ricercata il 75.91% delle richieste riguarda una

casa completamente restaurata/abitabile (66.05%), con almeno 2 stanze (26.78%), con la

presenza di un giardino (61.36%), senza la piscina (74.39%) e senza il terreno (70.13%). In calo il valore medio degli immobili ricercati che si assesta a 550.688 euro (-2,78% a/a).

A PROPOSITO DI GATE-AWAY.COM

Il portale Gate-away.com nasce nel 2008 dall’intuizione imprenditoriale di tre soci che, dopo una lunga esperienza all’estero nel settore immobiliare, hanno deciso di investire in Italia – la sede oggi è nelle Marche a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno – in un progetto internazionale che desse grande visibilità al Paese e alle sue bellezze andando a soddisfare l’esigenza, sempre più crescente, della domanda estera di immobili in Italia, un servizio che fino ad allora non esisteva.

Dal 2008 a oggi, grazie al continuo aggiornamento professionale, l’elevata competenza

acquisita nel settore immobiliare, il progressivo investimento sull’innovazione tecnologica dei

servizi offerti e soprattutto, grazie al Team di persone che ora lavora in Gate-Away, hanno reso l’azienda il punto di riferimento per le agenzie immobiliari e i privati che vogliono vendere i loro immobili a compratori di tutto il mondo. La mission aziendale è la promozione dell’Italia

all’estero: rendere possibile il sogno degli stranieri di scoprire e vivere le bellezze che il paese

può offrire.

Sito ufficiale: www.gate-away.com