A Titti Marrone (letteratura), Valerio Magrelli (saggistica) e Enzo Traverso (poesia) il Premio Napoli 2022.

Si è concluso il viaggio dei nove autori finalisti del Premio Napoli 2022. Nella serata del 15 dicembre tenutasi al Teatro Mercadante di Napoli, presentata da Carmen Petillo, alla presenza del Presidente della Fondazione Premio Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi, sono stati assegnati i premi delle rispettive terne.

A decretare la vittoria degli autori Titti Marrone, Valerio Magrelli e Enzo Traverso, sono stati i circa duemila giudici lettori che ormai da anni accompagnano la Fondazione Premio Napoli in questo percorso che ha come obiettivo quello di promuovere la lettura e l’amore per la cultura.Negli anni la giuria popolare è diventata il vero unicum di questa competizione letteraria.

La Fondazione Premio Napoli fin dal 1954 cerca di coinvolgere non solo gli appassionati di letteratura ma anche i giovani, gli studenti delle scuole e i detenuti delle carceri napoletane, in un programma fitto di incontri ed eventi legati ai libri, alle storie, alle emozioni. Una missione fondamentale in una società in cui si legge sempre meno.

L’edizione è stata dedicata a Raffaele La Capria, al quale è stato dedicato un omaggio a cura di due donne, la scrittrice Antonella Cilento e l’attrice Valentina Curatoli. La serata è stata accompagnata dalle canzoni e dalla musica “A Fil ‘e voce” di Canio Loguercio con Massimo Antonietti (chitarra), Ermanno Dodaro (contrabasso).

Consegnata una menzione speciale, per la prima volta al genere del reportage letterario, a Salvatore Porcaro per L’estate è finita. Racconto corale del litorale domitio, Monitor Edizioni.

I finalisti si sono alternati sul palco accompagnati da altrettanti scrittori e poeti.

Finalisti sezione Poesia – Presentati da Carmen Gallo, Davide Rondoni, Luigi Trucillo

Silvia Bre, Le campane, Einaudi

Gabriele Frasca, Lettere a Valentinov, Luca Sossella Editore

Valerio Magrelli, Exfanzia, Einaudi

Finalisti sezione Narrativa – Presentati da Giancarlo Alfano, Roberto Esposito, Maurizio Braucci

Titti Marrone, Se solo il mio cuore fosse pietra, Feltrinelli

Fabio Stassi, Mastro Geppetto, Sellerio

Massimo Zamboni, La trionferà, Einaudi

Finalisti sezione Saggistica – Presentati da Andrea Pomella, Wanda Marasco, Andrej Longo

Daniela Brogi, Lo spazio delle donne, Einaudi

Massimo Fusillo, Eroi dell’amore, Il Mulino

Enzo Traverso, Rivoluzione 1789-1989, Feltrinelli