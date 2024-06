Ad Acerra apre Libreria Milena, prima libreria indipendente per bambini

Nuovissima apertura nel cuore di Acerra. Il 21 Giugno inaugura in Via Monsignore Gennaro Verolino, 12 (ex Via Duomo) la prima libreria indipendente in città, la Libreria Milena.

La Libreria Milena sarà particolarmente dedicata ai bambini e ragazzi con proposte editoriali di qualità e indipendenti, con interesse soprattutto agli albi illustrati.

I giovani e giovanissimi lettori potranno muoversi tra gli scaffali colorati e potranno scegliere tra i tantissimi volumi esposti, in autonomia o seguendo i consigli dei librai.

Oltre a libri per bambini, l’assortimento vedrà numerosi anche titoli per teen-ager fino a narrativa varia e saggistica per adulti. Non mancheranno giochi didattici, creativi ed educativi per tutte le età.

La varietà di titoli proposti coprirà tantissime tematiche per interesse e gusto ma sarà possibile anche prenotare titoli non a scaffale, per soddisfare ogni possibile richiesta.

I librai Moreno e Annarita, forti dell’esperienza nell’editoria e nella didattica per bambini e ragazzi, promuoveranno negli oltre 50 metri quadrati della libreria incontri con autori, letture animate, laboratori creativi, workshop con professionisti, corsi di scrittura e molto altro.

Forte è l’interesse a partire dal prossimo anno scolastico di organizzare con gli istituti scolastici per studenti di ogni ordine e grado incontri in libreria per sessioni di lettura, matinèè di incontro con gli autori e laboratori tematici.

Ma non solo scuole. Verranno organizzati periodicamente presentazioni di libri, laboratori creativi, momenti di gioco e lettura. Per tutte le età.

L’impatto sul territorio comunale sarà forte. Nel pieno centro storico acerrano finalmente ci sarà una nuova libreria, luogo di condivisione culturale e centro d’aggregazione e creatività per tutte le età.

Libreria Milena

Via Monsignore Gennaro Verolino, 12 – Acerra

Per info e contatti (anche WhatsApp) 351 529 9772

FB Libreria Milena Acerra

IG OfficinaMilena

Mail libreria@officinamilena.it