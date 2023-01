Guida Editori, gli appuntamenti di gennaio.

Mercoledì 11 gennaio alle ore 18:00, The Spark Creative Hub, p. Bovio 33 Napoli

Città da rifondare, da rammendare, da rigenerare, di reti di città e la stessa città appare come infrastruttura complessa, Pasquale Perisco in conversazione su “Tandem- La valle delle Orchidee” (Guida editori) con Emanuela Coppola e Domenico Moccia

Venerdì 13 gennaio alle ore 10:30, Antisala dei Baroni- Maschio Angioino Piazza Municipio, Napoli.

Vincenzo Moretto, protagonista e autore de “L’idea e l’uomo” (Guida editori): uno spaccato di vita arricchito da documenti e storie di impegno e passione della attività politica-sindacale.

Lunedì 16 gennaio alle ore 17:00, Officine Gomitoli, Lanificio piazza Enrico De Nicola 46, Napoli

“Di sana e robusta Costituzione” rassegna per riflettere sul Paese, Sud, scuola e salute attraverso il libro di Rosetta Papa “Disuguali” (Guida Editori). Intervengono: Eugenia Carfora, Silvana Casertano, Mario Fusco, Chiara Giorgi, Luciano Gualdieri, Loretta Mussi. Coordina Andrea Morniroli.

Martedì 17 gennaio alle ore 18:00, Fondazione circolo lettori, Palazzo Graneri della Rocca, via Bogino 9, Torino

Gabriella Carmagnola presenta “Non lo dire a nessuno” (Guida Editori). Segue dibattito con l’Autrice e con Vittorio Bo, editore. Per info e prenotazioni scrivere a: teti.press@gmail.com.

Mercoledì 18 gennaio alle ore 18:00, Teatro Karol, via Salvador Allende 4 Castellammare di Stabia

“PLATEALMENTE dal libro alla scena” la programmazione in quattro tappe di Casa del Contemporaneo, a cura di Pierluigi Fiorenza. Incontro con Mario Maglione, la cui storia personale è al centro del romanzo di Vincenzo De Luca “Vico Gerolomini 11, dove la mia storia ha inizio” (Guida Editori).

Lunedì 23 gennaio alle ore 17:30, Circolo dei lettori, via Bogino 9, Torino

Per la “Giornata della Memoria”, riflessioni con Lucio Levi che presenta “Baudrà” (Guida Editori). Con l’autore intervengono: Mario Calvo Platero, Alessandro Cavalli, Antonio Padoa Schioppa, Ileana Orsini. Modera Giampiero Bordino.

Martedì 24 gennaio alle ore 17:30, Spazio Guida, via Bisignano 11, Napoli

Flavia De Luise presenta “La mia Positano” (Albatros edizioni). Intervengono con l’Autrice: Marisa Laurito, Biancamaria Sparano e Alfonso Sarno.

Martedì 24-venerdì 27 gennaio, Fondazione Giorgio Cini, Isola San Giorgio Maggiore, Venezia

La Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri torna in presenza con il 40esimo Seminario di perfezionamento che si svolgerà a Venezia presso la Fondazione Giorgio Cini. Solo per librai professionisti! Per informazioni e candidatura scrivere a scuola@fondazionemauri.it

Giovedì 26 gennaio alle ore 17:30, Mondadori Bookstore, via Luca Giordano 73/A, Napoli

Un nuovo e particolare modo di osservare la nostra salute nel libro di Vincenzo Barretta “La mezza salute-Che cosa è la salute emotiva e comportamentale” (Guida Editori). Modera la giornalista Ornella D’Anna.

Sabato 28 gennaio alle ore 10:30, PAN, via dei Mille 60, Napoli

Terzo appuntamento con “Rileggere i classici” a cura di Vivoanapoli e Fondazione Guida alla cultura. Nell’impossibilità di “sentire” quello che divora il borghese novecentesco è la noia, il vuoto, che nessun gioco potrà colmare. Questo uno dei temi degli Indifferenti di Moravia: “Dalle ceneri di Gramsci agli scritti corsari. Pier Paolo Pasolini” il tema dominante. Introduce Diego Guida, interviene Laura Desideri, modera Emilia Leonetti, letture di Massimiliano Foà.