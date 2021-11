LaFeltrinelli, gli appuntamenti della prossima settimana.

Lunedì 29 novembre

18.00

FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69

MONICA CIRINNÀ E ANTON EMILIO KROGH

Monica Cirinnà e Anton Emilio Krogh presentano il La forma del cuore (Mursia), libro a quattro mani che racconta una storia di amore e libertà, di sfida alle convenzioni e alle divise. Con gli autori intervengono Titta Fiore e Anna Paola Merone.

Martedì 30 novembre

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

NAPOLI BABILONIA

Presentazione del libro Napoli Babilonia (Rogiosi) di Vittorio del Tufo e Sergio Siano, rispettivamente redattore capo e fotoreporter del quotidiano “Il Mattino”. Un nuovo viaggio alla ricerca del cuore esoterico e misterioso di una delle città più antiche e stratificate del mondo. Con gli autori intervengono Mirella Stampa Barracco e Pietro Treccagnoli. Letture di Andrea Fiorillo.

Mercoledì 1dicembre

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

UN PALCO IN LIBRERIA. MACBETH

Un nuovo appuntamento della rassegna sull’opera a cura di Eduardo Savarese, questa volta dedicato al Macbeth di Giuseppe Verdi, dramma lirico in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave. La presentazione è organizzata in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fuoriprogramma:

Venerdì 03 dicembre

17.30

laFeltrinelli piazza dei Martiri

DONNA IMMA POLESE

Donna Imma Polese e Matteo Giordano presentano il libro Favorite! Ricette e altre favole dal Castello delle Cerimonie (Tea) in uscita il 25 novembre. Segue firmacopie.

Accesso prioritario per chi acquista il libro presso laFeltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass*.

*1 pass per ogni libro acquistato, fino a esaurimento posti.

È richiesta l’esibizione del Green Pass o referto di test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h e l’uso della mascherina.

Mercoledì 15 dicembre

ore 18:00

FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69

AKA 7EVEN

Aka 7even incontra il pubblico in occasione della presentazione del suo libro 7 vite (Mondadori). La storia, autobiografica, di un ragazzo cresciuto inseguendo la sua passione, passando per X-Factor e Amici, e di come la musica lo abbia salvato da sé stesso e dal mondo che non sempre lo capiva.

Per partecipare all’incontro acquista il libro presso laFeltrinelli di Napoli piazza dei Martiri e ritira il pass* che ti dà accesso alla presentazione.

* I pass verranno distribuiti dal 24 novembre. 1 pass per ogni libro acquistato fino a esaurimento posti disponibili.

È richiesta l’esibizione del Green Pass e l’uso della mascherina.

Tutti gli eventi si svolgono in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19.

L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.