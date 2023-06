Un Messico Napoletano, presentazione della riedizione del libro di Peppe Lanzetta venerdì 30 alla Caritas di Aversa

Venerdì 30 giugno alle ore 18:30 presso il salone Caritas Diocesana in Vicoletto Sant’Agostino 4 Aversa l’Accademia Internazionale Mauriziana – Delegazione di Aversa presenta la riedizione di “UN MESSICO NAPOLETANO” di nuovo in libreria dopo trent’anni una storia immortale: Vita amore e morte nella banlieue napoletana

L’Accademia Internazionale Mauriziana – Delegazione di Aversa nella persona dell’Ispettore per la Campania Ing. ORTENSIO FALCO in collaborazione con Don CARMINE SCHIAVONE DIRETTORE della CARITAS DIOCESANA faranno dono al pubblico, con la presenza dell’autore il Maestro PEPPE LANZETTA, di alcune letture che mettono a confronto i temi accesi e intensi dall’opera.

La riedizione a cura di Roberto Nicolucci Editore, 2023 con la prefazione di Paolo Sorrentino ci pone difronte a tre parole chiavi: bellezza, disperazione e autenticità. Questi tre aspetti sono l’essenza e la storia trattata dal Maestro trent’anni fa ma che, oggi, con i tempi in cui viviamo sembrano rappresentare appieno le difficoltà di tante generazioni.

La presentazione verrà condotta come un talk show, in cui si confrontano le letture narrate dal Maestro Peppe Lanzetta con gli ospiti DON CARMINE SCHIAVONE Delegato Regionale Caritas Campania, ANICETO FIORILLO Docente di lettere, Autore, PASQUALE FEDELE Avvocato-Presidente Associazione Forense Normanna, ORTENSIO FALCO Docente, Ingegnere – Ispettore Campania ACCADEMIA INTERNAZIONALE MAURIZIANA.

Aversa, città che ha amato il Maestro Peppe Lanzetta nel tempo e la Caritas sono il luogo ideale per trattare i temi Vita amore e morte nella banlieue napoletana. L’Accademia e la Caritas sapranno di certo accogliere il pubblico in questa serata che si presenta ricca di spunti e riflessioni costruttive per tutte le generazioni.

L’accesso ai locali della Caritas Diocesana per prendere parte all’evento è libero e tutti sono in benvenuti. Al termine seguirà un momento conviviale e buffet con il Maestro e tutti gli ospiti