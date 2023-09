Anche l’Ordine dei Fisioterapisti al Villaggio della Salute

Per il secondo anno consecutivo, nei giorni 23 e 24 settembre 2023, in piazza Plebiscito a Napoli si è tenuto il Villaggio della Salute. Una due giorni dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere durante la quale i cittadini hanno potuto sottoporsi gratuitamente a visite mediche e screening diagnostici e ricevere informazioni utili sull’importanza della prevenzione.

Con il patrocinio della Regione Campania, l’importante iniziativa sociale e sanitaria è stata promossa dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con le tre Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Luigi Vanvitelli, le Aziende Ospedaliere Santobono Pausillipon, Dei Colli e del Cardarelli, l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, la Fondazione Evangelica Betania, gli Ordini delle professioni sanitarie e alcune Municipalità.

Al Villaggio della Salute era presente anche l’Ordine dei Fisioterapisti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta con gazebi allestiti per l’occasione e all’interno dei quali sono stati visitati tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Ben oltre cento sono state le visite effettuate presso gli stand dedicati e questo nonostante ad un certo punto la prima giornata sia stata interrotta a causa delle condizioni meteo avverse. “L’Ordine dei Fisioterapisti delle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta – ha dichiarato il Presidente Paolo Esposito – ha aderito alle giornate napoletane della salute organizzate dal Comune di Napoli. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze riguardanti tutti i campi di intervento della fisioterapia attraverso visite e valutazioni in ambito ortopedico, neurologico, pediatrico, cardiorespiratorio, uro- ginecologico e dermatofunzionale. Si calcola che in Campania oltre un milione e mezzo di cittadini – ha puntualizzato Esposito – necessita di cure riabilitative. Noi come Ordine dei fisioterapisti ci mettiamo a disposizione delle amministrazioni pubbliche della regione per poter centrare l’obiettivo del pieno utilizzo dei fondi del PNRR entro il 2026 e portare a livello territoriale le cure affinché arrivino quanto è più vicino ai cittadini. E’ un obiettivo perseguibile e noi daremo tutta la nostra collaborazione affinché questo obiettivo sia centrato”. In piazza Plebiscito c’era anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il quale ha sottolineato come il servizio sanitario debba essere universale con un accesso libero per tutti. “C’è grande bisogno di salute, ma soprattutto – ha affermato il primo cittadino di Napoli – c’è grande bisogno di prossimità rispetto i cittadini che spesso, per varie difficoltà, non accedono ai servizi. Portiamo questo grande progetto in Piazza del Plebiscito per avvicinare ai cittadini i servizi che sono garantiti dalle Asl e dagli Ordini professionali, in modo da favorire le attività di screening e la prevenzione. È un segnale di grande civiltà in un momento in cui va sostenuto sempre di più il servizio sanitario universale con un accesso libero per tutti”.