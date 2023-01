Arriva a Sanremo Pina Accetta, una vita dedicata al benessere.

La napoletana Pina Accetta, imprenditrice e dottoressa in fisioterapia, sta per vivere una delle esperienze più esaltanti della sua carriera professionale, in quanto a breve sarà una delle operatrici di benessere scelte per Sanremo 2023 per far parte della squadra Dream massage al festival dei sogni di Sanremo presso il Grand Hotel Des Anglais durante la settimana festivaliera.



Pina è una donna carismatica e con una lunga e corposa storia professionale. Dopo aver completato gli studi in ragioneria, si iscrive ad un corso di fisiokinesiterapia, e superate con successo le selezioni iniziando così il suo percorso nel 1983. Al termine dei 3 anni di studio inizia a lavorare per tre anni nella Napoli aristocratica in un noto centro a Riviera di Chiaia.



Nel 1993 si trasferisce a vivere a Bacoli, dove inizia una collaborazione con una struttura convenzionata locale.



Intanto, con gli aggiornamenti di legge, il titolo professionale di fisioterapista che possiede necessità di essere aggiornato ed integrato, così si iscrive all’Università di Chieti per un anno e consegue la laurea in Fisioterapia.



Grazie a questo ampliamento del suo percorso di studi, riesce subito a reinserirsi nel settore lavorativo e viene assunta in un’altra struttura convenzionata della città, dove tuttora lavora.



Pina crede molto nella formazione e nello studio, così continua costantemente a formarsi, conseguendo ulteriori titoli di specializzazione e ECM (Educazione Continua in Medicina).



Negli ultimi 10 anni si avvicina al mondo olistico e naturopatico, da prima come avventore e poi come consulente, aiutando così numerosi pazienti nella ricerca del benessere psicofisico con i trattamenti manuali e i prodotti naturali, in una sinergia continua tra integrazione interna ed esterna.



Nel 2022 completa con il maestro Serra il corso del metodo Dream Massage, l’unico metodo olistico che ha fuso le migliori sette tecniche di massaggio al mondo in un unico trattamento, premiato come miglior massaggio in Italia nel 2003.



Successivamente viene selezionata dal maestro Stefano Serra, spa manager internazionale e ideatore del metodo dream massage, tra migliaia di massaggiatori d’Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.



Ora nel 2023 sarà una dei 15 operatori di benessere scelti dal maestro Serra per donare puro benessere agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa.



Qui artisti, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo verranno a trovare conforto tra le sapienti mani dello staff Dream nella settimana più frenetica dell’anno.



A Sanremo Pina potrà mettere in campo la sua conoscenza e la sua competenza nella gestione e cura dell’ospite oltre che la sua arte del massaggio.



Nei suoi progetti futuri c’è l’apertura di un centro benessere in proprio dove poter curare il paziente a 360°. Non ci resta che seguirla per scoprire cosa le riserverà questa esperienza sanremese.