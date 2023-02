Buona la prima per la massaggiatrice Sara Palazzo nella spa dei Vip di Sanremo.

La casertana Sara Palazzo, giovane operatrice olistica di Falciano del Massico (a pochi km da Mondragone) sta riscuotendo grande successo a Sanremo nella luxury spa dei Vip: la Somnia Aura spa del Grand Hotel Des Anglais targata Dream Massage.

Per Sara questa è la prima esperienza in un contesto di questa importanza. E’ una ragazza di poco più di vent’anni, ma con un’esperienza quasi decennale nel suo lavoro. A Sanremo sotto la sapiente guida del Maestro Stefano Serra sta dando prova delle sue competenze tecniche, capacità relazionali e doti di problem solving in una delle settimane più impegnative e stressanti dell’anno.

Sara ha acquisito grandi nuove competenze grazie al master massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi e ora sta mettendo in campo tutti i progressi, riscuotendo molti apprezzamenti anche dagli artisti trattati, come la nota giornalista Anna Pettinelli e i Cugini di Campagna.

Per Sara potersi confrontare con degli artisti di questa importanza è stata una grandissima esperienza professionale e umana.

Di questi giorni lei dice: “Non credevo che il mio lavoro potesse regalarmi queste emozioni. Ho sempre pensato che il mondo del benessere fosse la mia strada, ma non ho mai nemmeno osato sognare di potermi trovare a massaggiare i cantanti del festival di Sanremo poche ore prima della loro esibizione. La sera guardando i Cugini di Campagna esibirsi sul palco dell’Ariston, dalla mia camera in hotel, non riuscivo a pensare ad altre che, poche ore prima, proprio io avevo avuto modo di aiutarli nel sbloccare tensioni muscolari e alleviare stress da prestazione. Era come se in parte quella canzone la stessero cantando proprio per me.

So bene che essere oggi a Sanremo è solo l’inizio della mia carriera, che dovrò continuare a formarmi e impegnarmi, ma per me è davvero un grande onore poter essere qui in questo staff da sogno selezionato dal Maestro Serra.

Spero di aver reso orgoglioso il mio paese e la mia famiglia. E non vedo l’ora di rientrare a casa la prossima settimana per poter tornare a lavorare con i miei concittadini che da sempre mi sostengono con affetto e stima, e fargli provare il massaggio dei Vip del Festival.