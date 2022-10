Gianluca Propoli riconfermato alla Direzione Marketing e Social Media dell’Area Benessere Vip targata Dream Massage® del Festival di Sanremo 2023.

Reduce dalla edizione del Festival di Sanremo 2022, dove ha curato la Direzione Marketing e Social Media dell’Area Benessere Vip targata Dream Massage® del Prof. Stefano Serra, il Dott. Gianluca Propoli viene riconfermato anche per l’edizione 2023 per ricoprire questo importante incarico. Va così ad affiancare l’altra figura strategica che affianca il Prof. Serra da anni, la Dott.ssa Veronica Caprio, Responsabile dell’Ufficio Stampa. Assieme saranno le figure chiave per dare visibilità e curare la comunicazione a 360° dell’Area Benessere, dei partner e allievi del Master Dream Massage®.

“Il Dott. Propoli è stato un valido supporto nel coordinare tutti gli aspetti legati alla comunicazione ed al marketing durante la passata edizione del Festival dei Sogni, evento targato Dream Massage® e correlato al Festival di Sanremo, con l’ormai immancabile Area Benessere Vip dedicata agli artisti ma anche agli addetti ai lavori, giornalisti e celebrità presenti a Sanremo in quei giorni.” – il commento del Prof. Serra – “Dopo l’ottimo lavoro svolto prima e durante l’edizione del Festival 2022, dove avevamo ancora molte limitazioni e gestito innumerevoli difficoltà operative e logistiche dovute al periodo post pandemico, ho voluto riconfermare la fiducia al Dott. Propoli che reputo un professionista molto scrupoloso e sempre pronto a trovare la soluzione migliore nella gestione di questo delicato incarico.” – conclude il Prof. Serra.

Anche per l’Edizione del Festival di Sanremo 2023, l’Area Benessere Vip avrà la sua ubicazione presso il prestigioso Grand Hotel Des Anglais di Sanremo nel quale, durante tutta la settimana della kermesse, si darà vita ad una serie di eventi esclusivi legati al Festival dei Sogni ed allo stesso Festival di Sanremo con la partecipazione di vip e personaggi dello spettacolo.

“Sono profondamente grato al Prof. Serra per avermi riconfermato la fiducia per ricoprire un incarico professionale di così alto spessore e responsabilità.” – commenta il Dott. Propoli – “Per l’edizione del Festival di Sanremo 2023 abbiamo alzato di molto l’asticella in termini di qualità degli eventi ad esso correlati ma anche di tutto ciò che concerne il cuore pulsante del benessere sanremese durante il Festival, ovvero l’Area Benessere Vip gestita in maniera impeccabile dal Prof. Stefano Serra che, ormai, è diventato sinonimo di benessere ufficiale del Festival di Sanremo.” – conclude il Dott. Propoli.