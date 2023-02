La comasca Martina Quiriconi massaggiatrice dei VIP di Sanremo

A Sanremo c’è un po’ di Como con la massaggiatrice Martina Quiriconi,che durante la kermesse festivaliera sta riscuotendo grande successo presso la Luxory spa Somnia Aura spa del Grand Hotel DES Anglais di Sanremo targata Dream massagge.

Martina nonostante la sua giovane età, è un’operatrice olistica esperta con sede a Como, dove il suo centro è ormai un punto di riferimento per il mondo del benessere. In questi giorni a Sanremo sta dando grande prova delle sue capacità insieme allo staff del maestro Stefano Serra spa manager internazionale e ideatore del Dream Massage. Presso la Somnia Aura spa sta donando benessere ai cantanti e giornalisti in visita alla spa. Ci racconta: “In questi giorni ho avuto l’occasione di trattare diversi personaggi del mondo dello spettacolo e nello specifico ieri ho lavorato sul massaggio decontratturante e rilassante con la nota giornalista radiofonica e televisiva Anna Pettinelli, la quale è rimasta entusiasta del trattamento ricevuto. Quando ho scelto di partecipare al master massaggiatore del mondo dello spettacolo e dei grandi eventi credevo che avrei acquisito nuove competenze da poter portare sul campo nel mio centro benessere, invece non solo ho completato il percorso formativo ma ho provato il lavoro sul campo in un contesto altamente esclusivo.

Qui è stato necessario fondere professionalità, competenza,consulenza e accoglienza per fornire un servizio di altissima qualità in una delle spa più belle di tutta la Costa Azzurra.

Poter massaggiare degli artisti così importanti che fin da bambina ho seguito in televisione è stato incredibile. L’emozione era tanta e lo è ancora ma grazie alla sapiente guida del maestro Serra e alla sinergia con lo staff dream sono riuscita a far emergere le mie competenze e le mie capacità al meglio. Anche Anna Pettinelli al termine del massaggio mi ha ringraziato dicendo che era stato davvero un momento da sogno. Un vero dream.

Questa esperienza ancora non è finita ma già provo nostalgia per le bellissime giornate passate qui insieme ai miei compagni di viaggio, in questo contesto così speciale. Sono certa che tornata a Como riuscirò a portare all’interno del mio centro tutta l’esperienza acquisita sul campo a Sanremo e non vedo l’ora di far provare alle mie clienti il vero massaggio dei Vip di Sanremo.