La napoletana Pina Accetta alla conquista del benessere di Sanremo.

Grande successo per la fisioterapista napoletana Pina Accetta presente nello staff Dream della Luxory spa Somnia Aura Spa del Grand hotel des Anglais targato Dream Massage.

Pina in questi giorni di festival si sta mettendo in mostra per competenza e capacità professionali nella spa dedicata ai VIP del festival. Per Pina è la prima vera esperienza in un contesto così importante, tra artisti, giornalisti e cantanti di livello internazionale. Grazie alla formazione acquisita con il master massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi fatto con il maestro Stefano Serra, ora Pina si sta mettendo in mostra nella spa più prestigiosa della costa azzurra.

A pochi giorni dalla fine di questa meravigliosa esperienza Pina racconta: “non avrei mai immaginato di poter vivere un’esperienza come questa. In tanti anni di lavoro ho sempre potuto esprimere le mie capacità al meglio, ma in una location come quella di Sanremo durante la settimana del festival, il mio lavoro è stato ancor più delicato e impegnativo. Sembra incredibile ma ho potuto massaggiare alcuni dei personaggi che ho sempre idolatrato in televisione e sui giornali. Già da prima di partire per Sanremo, guardando la lista dei cantanti in gara, sognavo di poter massaggiare i Cugini di Campagna. Poi una volta inaugurata la spa mi sono resa conto che il mio sogno poteva diventare realtà, e proprio ieri ho avuto la meravigliosa occasione di poter effettuare un trattamento specialistico con i miei idoli. Insieme al maestro Serra abbiamo lavorato con dei massaggi dream a quattro mani, effettuando così dei trattamenti altamente professionali dediti al rilassamento dell’artista. Alla fine mi hanno abbracciata e ringraziata per questa bellissima e mi è sembrato quasi di sognare.

In cuor mio so che questo sogno è merito di tutto l’impegno, il lavoro e il sacrificio che ho messo nella mia professione in questi anni di attività. Spero che questa settimana non finisca mai e che quando ciò accadrà potrò portare a casa ricordi magici e indelebili di giornate meravigliose in un gruppo fantastico come quello del dream team capitanato dal maestro Serra.

Dalla prossima settimana tornerò a Napoli e potrò mostrare alle mie clienti quello che è il massaggio dei VIP del festival e non vedo l’ora di sentire cosa ne pensano.