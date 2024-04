Le tre età della donna, l’Isola della Salute in Piazza degli Artisti

“Le tre età della donna”: è questo il titolo della seconda edizione dell’”Isola della Salute” organizzata a Napoli dalla 5^ Municipalità Vomero-Arenella e tenutasi in piazza degli Artisti. Nei gazebo allestiti per l’occasione dall’Asl Napoli 1, dalle Associazioni e dagli Ordini professionali, centinaia di donne giovani e meno giovani sono state messe al corrente di quali sono i percorsi di prevenzione sanitaria da seguire per il proprio benessere.

La Dott.ssa Isabella Continisio, psicologa e Presidente della commissione salute, ci spiega nello specifico lo scopo della manifestazione. “Lo scopo di questa manifestazione – ha affermato la Dott.ssa Continisio – che quest’anno ha il titolo ‘Le tre età della donna’ perché rientra nelle iniziative ‘Marzo donna’, è quella di portare la salute in piazza. La salute tra le persone perché non sempre le persone si rivolgono alle istituzioni per tanti ostacoli burocratici”. Questa è un’iniziativa tesa anche ad evidenziare quali sono i problemi, a volte nascosti delle donne, come sottolinea la Dott.ssa Tiziana D’Aniello, Assessora alle pari opportunità.

“Questa – ha dichiarato la Dott.ssa D’Aniello – è una buona occasione per scendere tutti quanti in piazza e provare a far sapere a tutta la cittadinanza della quinta Municipalità quelli che sono i problemi, a volte nascosti e di cui poco si parla, che affliggono le donne a qualsiasi età”. In piazza col proprio gazebo erano presenti anche i dirigenti dell’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta presieduto dal Dott. Paolo Esposito, per sensibilizzare le donne alla prevenzione in tutti i campi della fisioterapia, posturale, muscolo scheletrico, cardiorespiratoria, dermatofunzionale ed uroginecologica) come afferma la Dott.ssa Claudia Mugnai.

“Oggi – ha sottolineato la Dott.ssa Mugnai – come fisioterapisti siamo presenti a questo evento per sensibilizzare il mondo donna. Sia per quanto riguarda la riabilitazione del pavimento pelvico, sia per tutte le patologie che si presentano nella fase adolescenziale e durante e post gravidanza”.

La Dott.ssa Teresa Rea, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli invita le donne a prendersi cura della propria salute. “Le donne – ha spiegato la Dott.ssa Rea – si occupano della famiglia e a volte sono caregiver di pazienti fragili. Però sono sempre restie a prendersi cura della loro salute. E stamattina il nostro stand in questa piazza vuole sensibilizzare le nostre donne ad aderire agli screening e a prendersi cura di sé”.

La sessuologa Sonia De Balzo, Segretario dell’ANLAIDS Campania, indica alle donne come prevenire le malattie a trasmissione sessuale. “I dati in Campania – ha detto la Dott.ssa De Balzo – sono veramente molto molto elevati. Sono circa 1.888 i nuovi casi di HIV che ogni anno si registrano nella nostra Regione per cui l’arma vincente che noi promuoviamo come associazione ANLAIDS Campania è l’uso del preservativo”.