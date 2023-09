Osteopatia, due giorni di consulenze a Piazza Plebiscito per le Giornate napoletane della salute

Due giorni di consulenze gratuite per conoscere le potenzialità e i benefici che può garantire l’osteopatia. L’appuntamento è il 23 e 24 settembre a Napoli per le “Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”, l’evento promosso dal Comune di Napoli. Gli osteopati del ROI – Registro Osteopati d’Italia, la più rappresentativa associazione di professionisti del settore a livello nazionale, accoglieranno i cittadini in Piazza del Plebiscito presso lo Stand ROI.

Il ROI prenderà parte all’evento per il secondo anno consecutivo. Nel 2022 erano state oltre 200 le persone ospitate negli spazi dell’associazione per un consulto gratuito. Anche nel 2023 le “Giornate napoletane” saranno l’occasione per parlare delle specifiche competenze dell’osteopatia nel campo della promozione della salute e della prevenzione e rafforzare il connubio tra questa disciplina e la Campania. Nella regione sono infatti 135 gli osteopati iscritti al ROI. La provincia di Napoli è la più rappresentata con 77 soci, seguita da Salerno e Caserta.

“Dopo il successo della scorsa edizione, siamo felici di tornare a Napoli per questa importante iniziativa, ha dichiarato Mauro Polverino, Vicepresidente del ROI. L’interesse verso l’osteopatia continua a crescere e il ROI è pronto a raccogliere questa richiesta. Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito siamo pronti a incontrare i cittadini per raccontargli la nostra professione e sensibilizzarli sul ruolo che può ricoprire all’interno del Sistema Sanitario Nazionale”.

Registro degli Osteopati d’Italia (ROI)

Il Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) è l’Associazione più rappresentativa e più antica del settore a livello nazionale. Nasce nel 1989 con l’obiettivo di stimolare la diffusione e la valorizzazione dell’osteopatia in Italia. L’Associazione promuove la ricerca in campo osteopatico, l’aggiornamento e la formazione professionale dei suoi iscritti, a garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni offerte. È un’Associazione privata senza fini di lucro che svolge attività di autoregolamentazione, autodisciplina, rappresentanza e coordinamento degli associati. Inoltre, il ROI indirizza e definisce i criteri formativi e la deontologia professionale. Il ROI conta oltre 4.000 osteopati iscritti.

www.registro-osteopati-italia.com