Ripartono i corsi targati Dream Massage.

Ripartono alla grande gli eventi formativi targati DREAM massage.

Eventi formativi, e non semplici corsi poiché come i concerti musicali, durante i corsi, ci saranno ospiti e maestri illustri nazionali e internazionali come Antonio Cerrone, Natalya Kostraba, Susanna Innocenti, Claudia Musaj, Carla Niola e la special guest del dream massage Rosa Frezza (direttrice della napoletana luxury spa Antica Essenza). Tutti nomi illustri del panorama benessere nazionale e non.

Si inizia da Napoli il 5 e 6 luglio nella Roccaforte del Dream Massage ® a Napoli nel art Hotel S. Francesco al monte di Napoli, per poi volare oltre i confini italiani in Svizzera, precisamente, a Lugano dove ad attendere il prof Serra sarà, Claudia Musaj, reduce da i brillanti successi sanremesi, con il suo massaggio californiano, metodo Musaj, una tecnica innovativa Italo albanese.

Subito dopo i primi di settembre si salperà verso l’isola dei sogni, con un appuntamento che oggi è un vero rituale di emozioni, turismo e formazione nell’isola dei sogni la Maddalena, 4 giorni all’insegna del benessere e dei Dream, ad accoglierli la reginetta dell’isola Susanna Innocenti anche lei reduce da i grandi successi sanremesi, che spiegherà il suo Candel massage, con la gradita presenza internazionale di Natalya Kostraba e il suo massaggio al miele metodo Russo.

Tre appuntamenti imperdibili, targati DREAM MASSAGE ® by Stefano Serra, ma la vera grande novità sarà ad ottobre con l’inaugurazione della 1^ DREAM University spa, corsi biennali e triennali per una nuova figura di spa manager.

Le sedi saranno Napoli, Roma e Bologna, grazie anche alla collaborazione di un’azienda leader nel mondo della realizzazione dei centri benessere Aquaspecial, capitanata da Dott. Marco Gabriellini.

Docenti di fama nazionale e internazionale, massaggiatori, fisioterapisti, architetti, medici, e anche chef stellati, oggi essere spa manager è comprendere il ruolo a 360 grandi, dalla creazione, alla realizzazione di una spa, alla gestione, e anche alla cura degli ospiti a 360 grandi.

Intanto per parlare sempre di Dream, la marine Dream il lussuoso Yatch che tanto ha fatto parlare di sé al festival di Sanremo è ormeggiata ad Ischia, per consulenze dermatologiche, Dream Massage e tanto altro. Uno meraviglioso ed esclusivo Yatch capitanato dall’Ammiraglio professoressa Adele Sparavigna.

Grandi progetti all’insegna del benessere e del mondo delle spa, tutto ciò verso quel viaggio verso oramai l’appuntamento annuale che vedrà il Dream team impegnato a Sanremo durante i giorni della kermesse canora, non si sa ancora bene in che mese ne come si svolgerà il festival, ma quel che è certo i sogni hanno distrutto il virus, solo sognando si vive.

UNITI nel DREAM MASSAGE ®.