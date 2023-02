Sonia Campaniello: da Lugano al Festival di Sanremo.

Sonia Campaniello è una delle operatrici di benessere scelte dal Maestro Stefano Serra per la luxury spa la Somnia Aura Spa presso l’hotel Des Anglais di Sanremo.

Sonia è una giovane donna (classe 86) nata a Rovellasca in provincia di Como. Operatrice di benessere e mamma di 3 figli, Sonia si sta preparando a vivere questa esperienza al meglio.

La sua è una storia di passione e sacrificio, come per molte madri lavoratrici italiane.

Fin da giovanissima è sempre stata affascinata dal mondo olistico.

Ha iniziato da ragazzina il suo percorso nel mondo del benessere lavorando per una decina di anni in alcuni dei principali centri benessere ed estetici della città.

Attualmente lavora nella prestigiosa città svizzera di Lugano, presso il noto centro Studio 17, nato dall’estro di un talentuoso giovane uomo olandese, che apre un piccolo spazio per la cura del viso e del corpo, chiamandolo molto semplicemente Studio 17, dal numero civico del nuovo palazzo appena terminato. Negli anni il centro cambia location è viene acquisito da una nuova e carismatica proprietà, ma il nome rimane sempre quello in quanto ormai molto conosciuto ed apprezzato anche dalla clientela internazionale.

Qui Sonia si occupa di benessere a 360 gradi ma con massaggi corpo che pongono particolare attenzione ai trattamenti viso, con metodologie di manual lifting.

Sonia non è una figura nuova per i cittadini di Lugano, sono infatti circa 10 anni che lavora in questa meravigliosa città in diversi centri noti di Lugano paradiso.

Pur essendo giovanissima ha alle spalle una lunga carriera nel settore benessere inquanto ha iniziato ad avvicinarsi a questo mondo intorno ai 16/17 anni, quando in un centro benessere fu notata per le buone capacità da massaggiatrice.

Ben presto ha compreso che il mondo del massaggio sarebbe stato il suo mondo, così qualche anno dopo si è spostata a Como centro e lì ha iniziato a specializzarsi nel mondo olistico e ayurvedico, con corsi di pindasweda e di stone massage e successivamente in un’altro centro (dove ha collaborato per 9 anni) ha completato un corso di massaggio ayurveda.

Sonia animo sensibile e spirito curioso ha da sempre cercato di assorbire il più possibile dai maestri incontrati sulla sua strada. La sua storia professionale nell’ultimo decennio però si fonde alla sua storia personale. Sonia infatti nel 2013 diventa mamma per la prima volta del piccolo Leonardo. Da qui un lungo periodo di pausa lavorativa che le permette di comprendere quanto il massaggio per lei sia vitale. Il suo non è un lavoro ma un bisogno. Occuparsi del benessere delle persone diviene quasi una missione. Riprende così a lavorare, ma questa volta in Svizzera a Lugano. Ricomincia con i corsi di formazione e instaura un legame consolidato con la sua clientela che riconosce in lei una figura altamente professionale.

Sonia ama il mondo del massaggio, per lei i trattamenti fisioterapici e decontratturanti sono compagni giornalieri.

Crede nel prendersi cura delle persone con metodi personalizzati, che attingono al suo bagaglio di esperienze.

La famiglia intanto si allarga, nascono Davide nel 2015 e Naomi nel 2021. Sonia ora è più matura ed ha ben chiari i propri obbiettivi, torna in pochi mesi a lavoro. Nel 2022 completa il corso linforimodellante corpo Manuela Shala (a breve completerà anche il corso viso) e il corso Dream Massage con il Maestro Stefano Serra a Varese e poi a Roma.

Viene quindi selezionata dal maestro Serra, spa manager internazionale e ideatore del metodo dream massage, tra migliaia di massaggiatori d’Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.

Ora nel 2023 è una dei 15 operatori di benessere scelti dal maestro Serra per donare puro relax agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: