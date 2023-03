Un’azienda ma prima di tutto una “filosofia”, Curly’s Way: la parola al founder Salvatore Riccardi.

Curly’s Way è un’azienda, ma prima di tutto una filosofia e una metodologia per curare, trattare e acconciare i capelli ricci.

La loro conoscenza di tutto ciò che è riccio viene dal fondatore Salvatore Riccardi, che ha lavorato per oltre vent’anni con L’Oreal come uno dei loro più importanti educatori e parrucchieri.

Oggi la nostra redazione è andata ad incontrarlo.

Salvatore ha passato la maggior parte degli ultimi otto anni concentrandosi solo sui Capelli Ricci, avendo lui stesso i capelli ricci (un afro direi).

La profonda specializzazione di Salvatore va dalla diagnosi e dalla comprensione di ogni tipo di riccio, agli ingredienti giusti che influenzano e aiutano ogni diverso tipo di riccio, e infine al metodo semplice e replicabile per acconciare i capelli ricci a casa!

Dalla sua esperienza nasce Curly’s Way in piena pandemia. Racconta Salvatore: “Sono ormai due anni che apriamo le nostre porte per servire le nostre bellissime donne e uomini ricci. Da allora ci siamo espansi fino a possedere 4 saloni, Napoli (Italia), Reggio Emilia (Italia), Mykonos (Grecia), tra poco, Roma (Italia) abbiamo lanciato la nostra linea di prodotti in continua crescita dedicata a ogni tipo di riccio (2, 3, 4) e stiamo crescendo esponenzialmente le nostre partnership con altri saloni affiliati in Italia, ed espandendoci a livello internazionale (USA e UE), dove insegniamo la nostra filosofia, il nostro metodo e tutti gli ingredienti necessari per valorizzare il giusto tipo di riccio“.

Quali sono i vostri prossimi progetti?

La nostra azienda sta crescendo rapidamente. Abbiamo fatto la terza fermata italiana a Roma dove istruiamo gratuitamente i consumatori finali su come trattare e acconciare i loro capelli ricci a casa. Questa iniziativa proseguirà su altre 6 città italiane e si espanderà in Francia, Spagna e Belgio nel 2023.

Ci sono altre iniziative che portate avanti?

Abbiamo altre iniziative relative alla positività e all’accettazione del corpo, dove trascorreremo una giornata nelle scuole per aiutare le ragazze (9-12 anni), con il supporto di uno psicologo, ad accettare se stesse e i propri ricci, poiché il bullismo è abbastanza frequente in questa giovane età soprattutto per le ragazze con i capelli ricci.

Abbiamo sentito parlare di consulenze gratuite: come e quando?

Si tratta di un’altra iniziativa che svolgiamo quotidianamente, in videochiamata con il nostro fondatore per aiutare le donne a comprendere e diagnosticare i loro ricci e vedere come il nostro metodo e i nostri prodotti possono aiutarle e rafforzarle in modo autonomo.

Sottolinea Salvatore: