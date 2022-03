A gentile richiesta, Diego Sanchez al Teatro dei Lazzari Felici sabato 19.

Riprende la programmazione degli spettacoli con degustazione dell’Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici nel pieno rispetto della normativa anti-covid in aggiunta alle regole di buon senso e responsabilità. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 19 Marzo 2022 ore 21:00 è in scena Diego Sanchez con il suo one-man show A Gentile Richiesta.

Una singolare performance che si articola fra musica ed esilaranti monologhi. Uno spettacolo originale, a metà strada tra il teatro, la musica ed il cabaret. Caratteristica peculiare è l’interazione con il pubblico, che non rimane passivo spettatore, bensì attivo interprete, in quanto avrà il compito di guidare la serata secondo i propri gusti cosicché lo spettacolo si sviluppa agile e godibile, per un pubblico in vena di divertirsi. Spumeggianti Macchiette, esilaranti sketch rendono il tutto un vero e proprio varietà.

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando/whatsappando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari

na Fb Lazzari Felici.