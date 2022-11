Addore ‘e Napule, spettacolo con degustazione sabato 12 al Teatro Lazzari Felici.

Riprendono gli spettacoli con degustazione al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento accompagnato da una piccola cena basata sulla cucina tipica partenopea.

Sabato 12 Novembre 2022 ore 21:00 vi aspetta Addore ‘e Napule con Genny Avolio e Fiorella Russo.

Lo spettacolo a cura di Genny Avolio e con la partecipazione di Fiorella Russo è un omaggio e un riconoscimento ad alcuni dei più grandi autori ed interpreti della canzone napoletana classica e contemporanea: gli artisti che hanno reso Napoli e le sue tradizioni famose in tutto il mondo.

Un viaggio musicale attraverso il 900 soffermandoci soprattutto dal secondo dopoguerra in poi dove poeti e parolieri hanno fatto non pochi sacrifici per riuscere mantenere viva la produzione musicale nata nel secolo precedente.

Giusto per citare alcuni nomi omaggiati ricordiamo: Totò, Eduardo De Filippo,Renato Carosone, Roberto Murolo, Nino D’Angelo e Pino Daniele.

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

