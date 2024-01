Edison vs Tesla, domenica 4 a Palazzo Fazio a Capua

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO

via Seminario 10 – Capua

Compagnia Teatrale “RED ROGER” – Associazione “MACCHERONI AMARI” di Benevento

“EDISON vs TESLA _ LA LUCE E L’OBLIO”

Questo spettacolo ha ricevuto il 1° Premio Miglior Spettacolo nel Festival “InCorti di Artemia” (6^ anno – 2022) e Premio Miglior Regia nella XV Edizione de “I Corti della Formica”.

Ha inoltre ottenuto la Targa “Daniela Mattera – Teatro: Parola e Gesto”

DRAMMATURGIA

Pier Paolo PALMA

REGIA

Georgia De’ CONNO

INTERPRETI

Eugenio DELLE VENERI – Pier Paolo PALMA

MUSICHE

Massimo VARCHIONE – Elisa VITO

NOTE

Un duello, una guerra, che porterà una lunga scia di vittime. Della “guerra delle correnti”, ci affascinava la strategia comunicativa, l’impeto, la psicologia dei due attori. Spietato imprenditore Edison, ingenuo ma geniale Tesla. Una scommessa: due attori sempre in scena per quasi un’ora che raccontano questa straordinaria battaglia, il cui esito ha modificato il mondo, fino a renderlo moderno. Uno studio sulla persuasione, sul marketing, sulle logiche del mercato, che porterà alla costruzione della prima sedia elettrica, vista come un mezzo più umano per porre fine a una vita. È la storia di una truffa, dove entrambi i protagonisti ne escono sconfitti.

Info – Prenotazioni

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it