Foodistribution EXAUDI 14 e 15 settembre 2023 ore 21:00 Bipiani a Ponticelli

e che ha ottenuto il riconoscimento del MiC per i progetti speciali 2023 nella sezione teatro. Attraverso un processo di ricerca artistica, antropologica e urbana, il progetto indaga gli spazi con sguardo aperto, mettendo in dialogo arti, scienza e quotidianità.

Il progetto prevede il 14 e 15 settembre 2023 in anteprima nazionale lo spettacolo EXAUDI, nell’allestimento site-specific diretto da Adriana Follieri, disegno luci di Davide Scognamiglio, elementi di scena Emanuele Perelli, presso i Bipiani (quartiere Ponticelli), con il cast artistico di abitanti del territorio e in collaborazione con la Fondazione Pietà dei Turchini. Spettacolo a ingresso libero su prenotazione (inviando una email a foodistribution@manovalanza.it).

Il lavoro si fonda sul coinvolgimento diretto degli abitanti del luogo nell’intero processo creativo: dall’ideazione, alla produzione, fino alla messa in scena finale, in collaborazione con artisti, attrici e performer professionisti.

L’edizione di quest’anno interessa la periferia est di Napoli e in particolare i Bipiani: un’area composta da una serie di moduli abitativi provvisori (M.A.P.) costruiti in seguito al sisma del 1980 e tutt’oggi abitati da una comunità nelle cui dinamiche il lavoro si inserisce in punta di piedi, dando vita ad un processo creativo partecipato.