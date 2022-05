Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano: è il turno del Lazio. A Colleferro va in scena ‘Trote’ della Compagnia TREPERCASO.

È giunto al secondo appuntamento il Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori): lo spettacolo ‘Trote’ di Edoardo Erba – della compagnia TREPERCASO, proveniente dal Lazio, andrà in scena il 7 maggio 2022 alle ore 20,30 al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro. Ambientata in una Roma che si percepisce solo sullo sfondo e nel linguaggio dei tre protagonisti, la commedia di Erba è un gioco a mosca cieca, dove qualcuno è sempre bendato e qualcun altro invece vede.

Una commedia divertente e poetica, che riesce ad intrecciare divertimento e poesia, per affrontare un tema delicato del quale è più facile tacere che parlare. Si affronta ogni sviluppo con ironia e senso pratico, senza indugiare troppo nella commozione, come fa la gente semplice che Edoardo Erba pone al centro dello spettacolo. Protagonisti due persone del popolo: Maurizio, un meccanico arricchito in perenne crisi coniugale e Luigi, un operaio alle soglie della pensione che sta per sposarsi con una donna di servizio rumena, gente abituata ad affrontare la vita nei suoi doni come nelle sue durezze. A regalare un accento metaforico e universale alla vicenda è la filosofia molto “zen” della pesca che accompagna l’intera trama. Una commedia che non manca di momenti esilaranti, ma alla fine avvince e commuove.

La città di Colleferro che quest’anno è anche Capitale Europea dello Spazio, sta ospitando l’edizione 2022 del Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori). L’iniziativa, promossa da FITA Nazionale, organizzata da FITA Roma e FITA Lazio, con il contributo del Comune di Colleferro e con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, è stata presentata giovedì 31 marzo nell’Aula Consiliare della cittadina alle porte di Roma e vedrà protagoniste, da aprile a ottobre undici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2021: Campania, Lazio, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Lombardia, Liguria e Umbria. La sfida si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Comunale Vittorio Veneto e su quello del Parco del Castello del Comune di Colleferro. La formula del Gran Premio è ormai consolidata: dopo aver assistito agli spettacoli dei più diversi generi provenienti da ogni parte d’Italia, alla giuria spetterà il compito non facile di designare il miglior spettacolo.

E’ ritornato così un appuntamento molto atteso dal pubblico, grazie all’impegno della F.I.T.A. la più importante realtà del teatro amatoriale del nostro Paese, con i suoi 25.000 associati e le 1.400 compagnie affiliate. Un traguardo non scontato, ottenuto con un importante sforzo organizzativo che ha permesso di svolgere le selezioni regionali lo scorso anno nel pieno rispetto delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus. La passione per il teatro è così rimasta accesa anche in un periodo difficile di restrizioni e rinunce.

Biglietto ingresso 10 euro. Biglietto ridotto a 8 euro per under 18 e over 60. Ingresso gratuito per under 12. Abbonamento 11 spettacoli 70 euro.

Per abbonamenti e prenotazioni: 347 7070989

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

09 APRILE 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

SE MAI… MI SPOSERÒ Regia di Sasà Palumbo – Compagnia ACIS IL SIPARIO APS – CAMPANIA

07 MAGGIO 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

TROTE di Edoardo Erba – Compagnia TREPERCASO – LAZIO

29 MAGGIO 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

OTELLO – IL MUSICAL (TRATTO DA WILLIAM SHAKESPEARE) di Di Fabrizio Voghera – Compagnia A REGOLA D’ARTE – CALABRIA

18 GIUGNO 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

NOZZE DI SANGUE di Carmela Caiani – Compagnia DA GRANDE VOGLIO CRESCERE – ABRUZZO

16 LUGLIO 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

CYRANO DE BERGERAC di Edmond Rostand adattato e diretto da Rita Re – Compagnia TEATRO STABILE MASCALUCIA MARIO RE – SICILIA

23 LUGLIO 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

NELLA CITTÀ L’INFERNO – Compagnia TEATRO DELLE FORCHETTE – EMILIA ROMAGNA

27 AGOSTO 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

LE DONE DE CASA SOA regia di Roberto Pinato e Marna Poletto – Compagnia TEATRO INSIEME – VENETO

10 SETTEMBRE 2022 ore 20.30 PARCO del CASTELLO di COLLEFERRO

ERINNI (da Eschilo – adattamento di Giancarlo Loffarelli) – Compagnia RES HUMANAE – MARCHE

24 SETTEMBRE 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

VOCI STRANIERE regia di LUIGI PEZZOTTI – Compagnia SILENCE TEATRO – LOMBARDIA

08 OTTOBRE 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

IL CORNUTO IMMAGINARIO DA MOLIERE adattamento e regia Enrico Bonavera – Libera Compagnia TEATRO SACCO – LIGURIA

28 OTTOBRE 2022 ore 20.30 TEATRO VITTORIO VENETO di COLLEFERRO

MEMORIE DAI BASSIFONDI Italiano ispirato a “Bassifondi” di Maksim Gor’kij – Drammaturgia collettiva -regia di Riccardo Tordoni Compagnia TEATRO DELLA FAMA – UMBRIA