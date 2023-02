Il Teatro cerca casa, l’omaggio di Antonella Morea a Milva.

Nel salotto napoletano del drammaturgo Manlio Santanelli va in scena lo spettacolo di Gianmarco Cesario ‘Omaggio a Milva’, recitato e cantato da Antonella Morea, accompagnata al piano dal maestro Vittorio Cataldi; dalla prima edizione, l’attrice è sempre stata una delle protagoniste de “Il Teatro cerca Casa”, la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti privati, quest’anno giunta all’undicesima edizione.

L’appuntamento è per oggi, lunedì, alle 18.

Si tratta, spiegano gli organizzatori, “di un viaggio attraverso la storia artistica e umana, e intende sottolineare il valore assoluto dell’arte di Milva, che attraverso la una straordinaria forza interpretativa, ha reso familiari al pubblico la creatività di Alda Merini, Bertolt Brecht, Astor Piazzolla Franco Battiato, Giuseppe Marotta ed Edith Piaf, e icone pop degli anni Sessanta come Don Backy e il duo Sonny & Cher”. Il compito di portare in scena ‘la Rossa’ è stato affidato ad Antonella Morea, una voce, si rileva, “che riesce a dare ancora una volta vita a una grande artista e alle note delle sue immortali canzoni”.

“Raccontare un personaggio eclettico come Milva – spiega l’autore e regista Gianmarco Cesario – una delle poche artiste italiane che è riuscita a coniugare classe, cultura e gusto popolare, non è facile, e ancor meno lo è raccontare la Milva donna. Così, per questo appassionato omaggio, abbiamo deciso di dare parola alle sue canzoni, ai poeti dei quali si è circondata, di cui il suo repertorio è ricco”. (ANSA).