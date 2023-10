La tempesta di Shakespeare raccontata, sabato 21 al Teatro Bolivar

Sabato 21 ottobre, al Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Anna Evangelista e Stefano Scopino di Nu’Tracks, andrà in scena, alle ore 21.00, “La tempesta di Shakespeare raccontata…”, uno spettacolo di produzione del teatro a cura del docente Fulvio Sacco e realizzato con gli allievi del suo corso.

Un vero e proprio racconto di quella che fu, forse, programmata da Shakespeare come la sua ultima opera teatrale. “La tempesta” è la storia di uomini, di donne, di spiriti, che su un’isola imprecisata del Mediterraneo vanno incontro alla vita, ai loro desideri e ai loro sogni, accompagnati, dalla parola del grande poeta inglese.

«La scelta di studiare “La tempesta” è arrivata per dare agli allievi la possibilità di conoscere in maniera più approfondita la vitalità dei personaggi di quest’opera, una vitalità probabilmente di altri tempi, di altre vite – racconta il regista Fulvio Sacco – Il corso di recitazione di quest’anno ha avuto come obiettivo quello di formare ragazzi più consapevoli e adulti maggiormente liberi, esattamente come accade ai personaggi dell’opera stessa durante lo svolgimento della trama. Ognuno dei personaggi Shakespeariani, infatti, sarà costretto a scegliere durante lo spettacolo “che strada prendere e cosa diventare” così come varie volte questa scelta si presenta nella vita di ognuno di noi. Inoltre – conclude Sacco – il testo è stato semplificato a “racconto” del testo stesso, per aumentarne la fruizione anche ad un pubblico più giovane nel tentativo di avvicinare i ragazzi e, perché no, i bambini, al teatro e ai suoi classici».

Credits:

Studio a cura di Fulvio Sacco

Spazio scenico e costumi a cura di Barbare Veloce

Musiche originali di Donato Ambrosanio

Organizzazione Nu’Tracks