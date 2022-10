Leggendo Leggende Napoletane – Sabato 22 al Teatro Lazzari Felici.

Ricco di novità la terza edizione della rassegna A teatro con gusto dell’Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera ( e non solo) uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 22 Ottobre 2022 ore 21:00 vi aspetta Leggendo leggende napoletane con Luca Trezza e Francesca Muoio.

Un’ allegra-allegoria del viver sotto il Vesuvio. Un’ eruzione di storie e leggende, di fantasmi lontani e vicini, di bollori e di vicoli, di gas e terremoti. Una follia che vuole incarnare l’umore e l’amore di questa città. Questi i propositi di questo progetto.

I testi di autori classici e contemporanei della tradizione napoletana insieme a scritti composti dagli stessi attori, comporranno, quindi, una drammaturgia scomposta, un puzzle “scassato” di frammenti antichi e contemporanei.

In scena pochi oggetti a comporre il quadro: una cassa, due leggii, qualche foglio, la musica e uno straccio. Uno straccio che rappresenta ciò che intendiamo fare in questo spettacolo: “fare pezzo-pezzo”, stracciare la drammaturgia di autori noti napoletani e lo stesso concetto della città di Napoli.

Confermata la formula del momento degustativo all’insegna della cucina tradizionale napoletana; durante lo spettacolo, infatti, verrà servito un antipastino, un primo piatto, un dolcetto accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua per rendere la serata ancora più piacevole.

Location il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (zona via Monteoliveto – garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o whatsappando il numero 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

E tu sei pronto a scoprire il prossimo assassino?

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari