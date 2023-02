Lercio Live domenica 5 al Teatro Bolivar.

Arriverà anche “Lercio” nella stagione del teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, domenica 5 marzo, a partire dalle ore 21.00. Il sito satirico italiano che fa il verso alla stampa sensazionalistica, di ritorno dall’esperienza a Sanremo per il Festival della canzone italiana 2023, compie dieci anni e sceglie fra le sue tappe Napoli per festeggiare con il “Lerc10 Live – Il Tour del decennale”.

Il nuovo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it prevede telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d’Italia per accompagnare gli spettatori in un divertentissimo viaggio all’insegna della “sporca” informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione.

Storia e Premi: Dalla pubblicazione della prima notizia il 28 ottobre 2012, Lercio ha guadagnato negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, ottenendo molti riconoscimenti: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 16 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del web). Nel 2015, la prestigiosa Accademia della Crusca di Firenze, presa di mira in numerosi articoli, dedica a Lercio una delle sue celebri pale. Ha all’attivo la pubblicazione 6 libri, diverse partecipazioni in radio (#StaiSerena, Radio2SocialClub, La versione delle Due) e in tv (Gli Stati Generali, Tg Lercio su DMAX, Propaganda Live). Dal 2018 inizia la collaborazione con celebri siti satirici di tutta Europa, come Der Postillon (Germania), Le Gorafi (Francia) ed El Mundo Today (Spagna), con traduzione e scambio di articoli. Nel novembre 2018, partecipa a una missione in Etiopia nell’ambito di un progetto sotto l’egida di Amref. Da questa esperienza viene ricavato un reportage in cui l’Africa viene vista con gli occhi di un sovranista dal nome Primo Italico. A luglio 2020, il sito dell’Istituto Treccani pubblica una disamina della satira metalinguistica presente negli articoli di Lercio. La redazione di Lercio interviene spesso in istituti e università per parlare dei rapporti tra satira e fake news e ha partecipato a importanti festival in tutta Italia, tra cui il Cortona Mix Festival, Parole O_Stili, Prix Italia, Parole in Cammino – Il festival dell’Italiano, Futura Festival, Web Marketing Festival, Social Media Strategies, Maker Faire e il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia.