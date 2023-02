Appuntamento fisso con la stand up comedy al Punk Tank Cafè.

Al Punk Tank Café sbarca il Comedy Garage, venerdì 3 marzo il primo appuntamento.

Una serata al mese in cui comici professionisti e comici emergenti si alterneranno sul palco per testare nuovo materiale e provare a farvi ridere.

Una serata comica, anarchica, punk diretta da Andrea Di Castro, famoso in tutto il mondo per sorriso, entusiasmo e, soprattutto, pazienza.

Andrea Di CastroSceneggiatore. Comico. Stronzo. Ma mica per davvero. Dal 2016 lavora con precaria soddisfazione come sceneggiatore e autore, collaborando con varie case di produzione del panorama nazionale. Nel 2021 è nel cast del programma Stand Up Comedy di Comedy Central IT. Nello stesso anno vince il Premio Massimo Troisi come miglior attore comico e questo la dice lunga dello stato in cui versa oggi la cultura nel nostro Paese. Quando, a 6 anni, il suo migliore amico, Confucio, gli disse: “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”, lui ha pensato: “Daje, ché tanto quello che amo più di ogni altra cosa al mondo è non fare un cazzo!” Il resto è storia.