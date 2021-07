Napoli in Varietà, venerdì 30 al Teatro dei Lazzari Felici.

Riprendono le attività del Teatro Lazzari Felici all’aperto grazie all’ APS Insolitaguida Napoli, da sempre impegnata nella promozione del territorio e della cultura napoletana, con un evento imperdibile:

Venerdì 30 Luglio ore 20:00 nella panoramica terrazza di Castel dell’Ovo andrà in scena lo spettacolo Napoli in varietà, scritto, diretto ed interpretato da Genny Avolio.

Protagonista indiscussa della serata sarà la canzone classica napoletana e a darne voce sarà proprio l’interprete Genny Avolio accompagnato al piano dal M° Vincenzo Napolitano e con la partecipazione della splendida voce di Fiorella Russo e delle incursioni esilaranti e riflessive dell’attrice Francesca Davide.

I poliedrici interpreti dello spettacolo pertanto accompagneranno i loro spettatori in un itinerario non cronologico, passando dalla tradizione della magica Partenope, accarezzando i più grandi artisti e autori dell’800, fino a giungere poi ai giorni nostri… uno show che ha come obiettivo divertirsi e far divertire.Location dell’evento speciale la terrazza panoramica di Castel dell’Ovo, da dove è possibile ammirare l’intero golfo di Napoli in tutta la sua bellezza.

Per prendere parte all’evento, contributo di partecipazione € 12, organizzato dall’Associazione Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici, è necessario prenotare chiamando / whatsappando il 3389652288, oppure tramite i siti web www.insolitaguida.it o www.lazzarifelici.it, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.