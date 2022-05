“Pollicino” come non l´avete mai ascoltato Al Teatro dei Piccoli arriva “Buchettino” secondo episodio del progetto RadioAzioni.

Arriva anche a Napoli il Teatro dell´Ascolto. In concomitanza con le repliche di “Nella solitudine dei campi di cotone” nello spazio Fornace del teatro Ghirelli di Salerno l´esperienza dell´ascolto teatrale in cuffia approda al teatro dei Piccoli di Napoli dal 12 al 22 maggio (dal giovedì alla domenica alle ore 17 e 19).

Il Volume II del progetto triennale RadioAzioni di Casa del Contemporaneo si intitola Buchettino, ed è la versione radiofonica della fiaba di Perrault, resa in un allestimento site specific che cita quello originale e lo contamina con il fascino dell’elemento naturalistico, esaltandone la valenza multisensoriale.

I prodromi del lavoro risalgono al 1995 quando ha debuttato il testo, un libero adattamento per il teatro della fiaba Le petit poucet di Charles Perrault (più nota in Italia come Pollicino) firmato da Chiara Guidi per Socìetas Raffaello Sanzio. L’allestimento sperimentale riproduceva le condizioni ideali per l’ascolto di una fiaba: il palcoscenico era trasformato in una grande camera da letto dove, nella semioscurità, gli spettatori, adagiati ciascuno in un lettino, ascoltavano il racconto della buonanotte.

Buchettino è diventato presto un successo mondiale nonché un classico del teatro ragazzi, e nel 2002 Mario Martone ha chiesto a Chiara Guidi di realizzarne una versione radiofonica, in esclusiva per il progetto di Rai Radio3 Il Terzo Orecchio, di cui era curatore.

Dal 12 al 22 maggio 2022 nello spazio 𝗣𝗶𝗻𝗲𝘁𝗮 del 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗶, sarà possibile l’ascolto in cuffia della versione radiofonica della fiaba. Il pubblico, accomodato su dei lettini sotto i pini marittimi, con la vista sulle fronde e sul cielo all’imbrunire, ascolterà la fiaba in cuffia, immerso nella suggestiva luce del tardo pomeriggio e poi del tramonto.

L’esperienza rivolta a tutti, a partire dai 9 anni, sarà anticipata dal laboratorio “L’invisibile agli occhi” dove, attraverso attività artistico-performative, l’immaginazione sarà spinta a un ascolto che coinvolga davvero tutti i sensi.

“𝗕𝘂𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼” è realizzato nell’ambito di 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼𝗔𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, progetto triennale ideato da 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗼 e 𝗣𝗔𝗩 che ripensa e rigenera il concetto di radiodramma esplorando la relazione tra teatro e ascolto nelle sue molteplici forme,

RadioAzioni è un progetto di Casa del Contemporaneo e PAV in collaborazione con CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG, Premio Riccione per il Teatro, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale Unisa. Media Partner RKO – Radio Kismet Opera, RunRadio

Credits

𝗕𝘂𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼

dalla fiaba 𝗟𝗲 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗰𝗲𝘁 𝗱𝗶 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗣𝗲𝗿𝗿𝗮𝘂𝗹𝘁

adattamento 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗰𝗰𝗶

voce 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗶

ambientazione sonora 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝘂𝗰𝗰𝗶

regia e progetto artistico 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗶 𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮𝘀 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼

allestimento site specific a cura di 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗼

si ringrazia 𝗥𝗮𝗶 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝟯, 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲, 𝗣𝗔𝗩

𝗱𝗮𝘁𝗲, 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶, 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮’

> dal 12 al 22 maggio 2022

> i giovedì, i venerdì, i sabato e le domeniche due turni al giorno ore 17 e ore 19

> durata (laboratorio + ascolto) 120 minuti circa

> la prenotazione è obbligatoria a 08118903126/0812397299 – 3333542754 (anche whatsapp) – teatro@lenuvole.com