Sabato 4 e domenica 5 marzo Lemons lemons lemons lemons lemons in scena al Teatro Civico 14.

Sabato 4 (ore 20.00) e domenica 5 (ore 18.00)marzo in scena al Teatro Civico 14 (all’interno di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) Lemons lemons lemons lemons lemons, di Sam Stainer per la regia di Davide Pascarella, anche in scena con Romina Colbasso: la storia intima, privata, quella di Oliver e Bernadette e della loro relazione appena nata, che si intreccia a quella pubblica, in cui un governo propone una legge assurda, che viene approvata e la vita di tutti è costretta a trasformarsi da una mezzanotte all’altra. Lo spettacolo è prodotto da Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Centro Culturale Mobilità delle arti.

I biglietti sono acquistabili al botteghino del teatro e sul sito www.teatrocivico14.ital costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e prenotazioni info@teatrocivico14.it oppure +39 0823441399.

Oliver e Bernadette si sono conosciuti al cimitero degli animali, si sono messi insieme, sono andati a convivere. Ma il governo vuole imporre una legge del silenzio: 140 parole al giorno per ciascuno, non una di più. E i due mondi si scontrano: la loro storia intima, privata, la loro relazione appena nata; e la storia pubblica, la storia della Storia. Sam Steiner ha scritto una storia di squarci; di scene senza didascalie, separate solo da asterischi; scene non in ordine cronologico, buio/luce/buio/luce, prima e dopo mescolati insieme, con la lingua dei personaggi come sola unica bussola per orientarsi nel tempo, nel tempo prima del limite o in quello dopo. «Io e te stiamo costruendo un amore, ma su di noi si schianta un asteroide. Non ci siamo ancora conosciuti fino in fondo, e ci tolgono le parole per parlarci. Come faremo? Ci inventeremo una lingua. Inizieremo a inventare parole che ne significhino tre. Inizieremo a unirle, a spaccarle, fare crasi su crasi, per formare frasi che solo noi capiamo. Ma basterà? Ce la faremo? Resisteremo? E quanto?».

La quattordicesima stagione del Teatro Civico 14 prosegueil 12 marzo con Don Giovanni (del limite e della finzione)per la regia di Mario Autore, con adattamento dell’opera di Molière tra dramma e farsa a cura di Antonio Piccolo, che ritrae un vero e proprio illuminista ante litteram.

