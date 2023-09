Torna I Nostri Miti a Pomigliano, giovedì 7 Ernesto Lama

Dopo la pausa di metà agosto torna al Giardino dei Miti (Via Matteo Renato Imbriani 93 – Pomigliano D’Arco ) la quarta edizione de I Nostri Miti Festival Teatrale – promosso dall’ass.ne Vincenzo Ferraro con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Pomigliano D’Arco – che giovedì 7 settembre alle ore 21,00 ospita lo spettacolo conclusivo del cartellone 2023 “Assolo Per Duo – Spaziando nei suoni e nelle parole del ‘900” di e con Ernesto Lama e Aniello Palomba.

La quarta edizione della kermesse pomiglianese si conclude in bellezza con un grande interprete della tradizione campana teatrale e canora accompagnato alla chitarra da uno dei musicisti più accreditati e richiesti. “Assolo per Duo – Spaziando nei suoni e nelle parole del ‘900” sarà un percorso in prosa e musica emozionante e divertente attraverso gli autori e i caratteri celebri del teatro napoletano rivisti con la verve comica di Ernesto Lama, che coglie l’occasione per riscoprire la tradizione teatrale campana mediante un registro artistico originale. Un vero e proprio viaggio di riscoperta sotto la brillante guida del grande mattatore con l’accompagnamento melodico del maestro Palomba.

“Abbiamo affidato la conclusione del cartellone 2023 ad un grande interprete del teatro nazionale e partenopeo – spiega il direttore artistico Felice Panico – per sottolineare un’edizione davvero speciale in cui abbiamo proposto un percorso autoriale importante e inedito per il territorio”.

Edizione 2023 che ha inanellato una serie ininterrotta di “tutto esaurito” a suggellare il grande successo di pubblico ottenuto: “Aspettiamo di concludere il cartellone 2023 per tirare ufficialmente le somme, certo è che la soddisfazione è già tanta – afferma Totò Caprioli direttore generale e fondatore della manifestazione – In questa edizione siamo riusciti a riempire tutte le sere il Giardino dei Miti con spettacoli di qualità offrendo agli spettatori un percorso artistico che ha segnato la grande novità del 2023, questa è la conferma di una squadra di lavoro vincente consolidata dalla fiducia degli sponsor e delle Istituzioni che hanno creduto nel progetto e nei nostri sforzi – conclude Caprioli – Tutto questo ci offre la possibilità di immaginare orizzonti sempre più interessanti e propositivi per la nostra comunità”.

L’appuntamento con la serata conclusiva de I Nostri Miti Festival 2023 è giovedì 7 settembre ore 21,00 al Giardino dei Miti di Pomigliano D’Arco (Via Matteo Renato Imbriani 93) con Ernesto Lama e Aniello Palomba in “Assolo per Duo – Spaziando nei suoni e nelle parole del ‘900 ”.



Per tutti gli spettacoli del festival ingresso libero fino esaurimento posti.

Inizio spettacoli ore 21,00 – ingresso in sala dalle ore 20,30.

