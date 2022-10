Amazon Web Service a Napoli: la seconda tappa del roadshow in giro per l’Italia.

Oggi, Giovedì 6 ottobre, a Napoli si è tenuta la seconda tappa del Roadshow AWS Initiate 2022 – “Reinventa le tue strategie sfruttando le tue potenzialità e innovazioni del cloud AWS”, organizzato da Amazon Web Services, società del gruppo Amazon specializzata nella fornitura di servizi cloud.

Recentemente Amazon Web Services (AWS) ha annunciato che investirà fino a 2 miliardi di euro in Italia per la Regione AWS (Europe) Milano entro il 2029 e che tali piani di investimento contribuiranno per circa 3,7 miliardi di euro al PIL italiano entro il 2029. Questi investimenti confermano ulteriormente l’impegno di AWS in Italia.

Durante l’evento, aperto da Chiara Marciani, Assessore Politiche giovanili e al Lavoro, Comune di Napoli, è stato approfondito come il cloud sta abilitando nuove opportunità di innovazione e trasformazione digitale per Pubbliche Amministrazioni, Università, Scuola e Ricerca, Enti e Istituzioni Sanitarie, e per aziende di ogni settore e dimensione.

Sergio Gianotti, Head of Public Sector, AWS Italia, ha dichiarato:

“La digitalizzazione rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro paese. In AWS lavoriamo per aiutare le PA a costruire servizi digitali in grado di migliorare la vita dei cittadini ed a consentire alle imprese di tutti i settori di crescere ed essere più sostenibili. Sin dall’inizio, l’impegno di AWS in Italia è stato sostenuto da continui investimenti che, entro il 2029, rappresenteranno 2 Miliardi di Euro. Il processo di trasformazione digitale è solo all’inizio. Il potenziale del cloud, unito agli investimenti del PNRR, saranno il nuovo motore di crescita per l’economia italiana e noi vogliamo essere al fianco delle imprese e della Pubblica Amministrazione in questo viaggio.”

Erano presenti aziende e organizzazioni nate e operanti in Campania che hanno già iniziato il loro percorso di adozione del cloud: il Comune di Napoli, AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.p.A, Bourelly Health Services Srl, Cerba Healthcare Quadronica S.r.l. hanno condiviso le loro esperienze e le sfide che si sono trovati ad affrontare.

Sono intervenuti, inoltre, molteplici Partner AWS (Epsilon srl e Link Up) impegnati in questi progetti e in grado di supportare le organizzazioni a diventare più agili e sicure, migliorando la loro capacità di rispondere alle esigenze di tutti i loro clienti e a raggiungere gli obiettivi prefissati.