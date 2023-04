La startup ‘Mindspa’vince la disputa legale sul marchio contro Synctuition.

Mindspa, la prima app italiana di psicologia, vince una disputa legale presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) contro l’azienda estone Synctuition OU. In due distinti procedimenti di opposizione, l’EUIPO ha bloccato i tentativi da parte di Synctuition di registrare i marchi ‘Mindspa’ e ‘Synctuition Mindspa’, ritenendoli identici o troppo simili al marchio antecedente di proprietà di Mindspa.

La decisione dell’EUIPO datata 9 febbraio 2023 conferma che il marchio precedente, registrato nel 2019, copre tra i vari beni e servizi anche applicazioni mobili e servizi di meditazione. La decisione quindi tutela i diritti di Mindspa, startup attiva nel campo della salute mentale, nella protezione dell’identità del suo marchio e della sua reputazione nei confronti di un concorrente diretto come Synctuition, sviluppatore di un’app di meditazione.

Maurizio Savino, CEO di Mindspa, si è detto soddisfatto dell’esito della decisione dell’EUIPO. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il fatto che Synctuition non abbia ancora smesso di utilizzare illegalmente il nome Mindspa e continui a violare il suo marchio. Savino ha inoltre affermato che Apple e Google, in qualità di marketplace per applicazioni mobili,non hanno ancora dato esecuzione alladelibera dell’EUIPO, consentendo a Synctuition di rinominare la propria app come ‘Mindspa by Synctuition’. Ciò stacausando grande confusione tra i consumatori, che ora possono trovare due app con lo stesso nome negli appstore.

Mindspa rimane impegnata nella protezione del proprio marchio e dei diritti di proprietà intellettuale e intraprenderà tutte le misure legali necessarie per prevenire ulteriori violazioni. L’azienda invita ancora una volta Apple e Google a intervenire prontamente per far rispettare le decisioni dell’EUIPO e prevenire ulteriori confusioni tra i consumatori.

Informazioni su Mindspa:

Mindspa è una startup nel settore della salute mentale che offre soluzioni innovative e accessibili per la salute mentale. La missione dell’azienda è fornire alle persone strumenti e risorse per gestire in modo efficace la propria salute mentale e il proprio benessere. Mindspa offre una vasta gamma di programmi terapeutici basati su evidenze scientifiche. L’app Mindspa è già stata scaricata da oltre 1 milione di utenti su Google Play e AppStore, ed è disponibile in varie lingue, compreso italiano e inglese.