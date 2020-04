Navigare online sicuri, ecco le migliori soluzioni

Al giorno d’oggi siamo ormai abituati a usare internet praticamente per qualsiasi attività. Il boom di smartphone e tablet ha inevitabilmente aumentato a dismisura il numero di persone che navigano sul web, ma al tempo stesso ci sono anche molti più rischi, perché manca una cultura generale su come utilizzare questo potente e utilissimo strumento in maniera più che sicura.

Il web nasconde, purtroppo, un gran numero di rischi ed essere in grado di evitarli è fondamentale soprattutto per tutti coloro che, ad esempio, con internet ci devono lavorare ogni giorno. I criminali, infatti, non stanno affatto a dormire, ma sono sempre più alla ricerca di nuove metodologie e tecniche per appropriarsi non solo di dati, ma anche di denaro e pure dell’identità delle vittime.

Attenzione a cliccare sui link

Il primo passo per salvaguardare la propria navigazione online è quello di evitare di cliccare sui link che potrebbero nascondere dei pericoli. Un gran numero di malintenzionati, infatti, sfruttano proprio tale sistema per arricchirsi ai danni di tantissimi utenti. In che modo? Semplice, questi ultimi ricevono dei link fraudolenti tramite email che, in maniera un po’ superficiale, aprono e si ritrovano con una truffa vera e propria.

Spesso e volentieri si tratta di link legati all’ambito bancario: email che sembrano arrivare dalla propria Banca con un link che, invece, riporta ad un sito web il cui aspetto presenta numerose somiglianze con quello della propria banca, ma che in realtà è stato realizzato da un gruppo di truffatori per impossessarsi delle varie credenziali degli account.

Quanto sono sicuri i siti che visitate?

Piuttosto di frequente, gli hacker tendono ad attaccare i siti che si occupano di giochi d’azzardo, ma anche contenuti per adulti e così via, in realtà, per quanto riguarda le piattaforme di gioco online, è importante mettere in evidenza come gli utenti hanno uno strumento molto importante in fase di scelta da adoperare per essere sicuri di evitare truffe e quant’altro.

È fondamentale, infatti, verificare che la piattaforma su cui si ha intenzione di cominciare a puntare e a scommettere comprenda al suo interno il marchio AAMS, fondamentale garanzia che quell’operatore rispetti alla perfezione la normativa attualmente in vigore in Italia in merito al gioco d’azzardo. Nella scelta del portale migliore, è chiaro che è necessario prestare la massima attenzione anche alla presenza di bonus casino senza deposito, che possono tornare utili per cominciare a puntare. Occhio, in questi casi, alle modalità con cui si possono sbloccare questi bonus: se sono troppo complici o difficili da attivare, forse è il caso di scegliere un’altra piattaforma.

Il controllo degli indirizzi web

Un altro suggerimento molto importante da seguire è certamente quello di controllare che l’indirizzo del sito che state visitando inizi con il prefisso https e se, al contempo, sia presente anche una piccola icona a forma di lucchetto. Ecco, in quel caso l’intero traffico web viene cifrato e, di conseguenza, è molto più complicato che qualcuno possa rubare quei dati che vengono scambiati.

Per essere ancora più sicuri che si tratti di un sito web sicuro e affidabile, fate click sull’icona a forma di lucchetto, analizzando i vari dettagli che caratterizzano il certificato. Qualora il tipo di validazione di quest’ultimo sia “extendend validation” allora vuol dire che quel portale specifico appartiene all’azienda, è completamente legittimo e affidabile.