Tecnologia: Il Poker è più originale che mai

Le più recenti tecnologie possono essere facilmente applicate nel settore dei giochi da tavolo con le carte, poker compreso. Alcune soluzioni tecnologiche in fase di sperimentazione, tra cui la realtà virtuale, cambiano non tanto le regole del gioco quanto piuttosto l’approccio e l’interazione.

Qui di seguito presentiamo alcune delle tecnologie che stanno influenzando il gioco del poker e/o che potrebbero influenzarlo nei prossimi anni. Sono tecnologie già note e applicate in altri ambiti ma che, tuttavia, potrebbero rivoluzionare non poco anche i giochi dei tavoli verdi più noti e apprezzati al mondo.

La realtà virtuale applicata al gioco del Poker

Da molti anni la realtà virtuale (VR) viene utilizzata per l’intrattenimento e per scopi lavorativi, ma soltanto con una rete a banda larga più diffusa sul territorio nazionale, o con una connessione mobile 5G, le applicazioni VR possono esprimere al meglio il loro potenziale.

Così anche per i giocatori di poker è giunto il momento di vivere la loro passione attraverso la realtà virtuale, giocando contro avatar che rappresentano persone reali come loro.

Alcuni casinò hanno deciso di adottare la virtual reality come esperienza esclusiva rivolta ai propri clienti, ed è soltanto una questione di tempo prima che un numero più ampio di case da gioco digitali inizieranno a offrire il servizio agli utenti.

Sarà così possibile scegliere l’ambientazione preferita e accogliere gli amici in una saletta virtuale per giocare a Texas hold ’em, oppure sfidare esperti giocatori in una mano di poker al casinò svizzero che adoriamo richiamando l’ambientazione da un semplice menu visivo.

Se alla realtà virtuale aggiungiamo una tuta aptica, cioè una di quelle recenti tute capaci di farci percepire il calore e sensazioni tattili, potremo avvertire la presenza delle carte da gioco tra le nostre mani come durante una partita di poker dal vivo.

Il futuro del poker e dei casinò sarà nel metaverso?

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare a più riprese di metaverso. Nei fatti questa “realtà” fa uso della realtà virtuale per accedervi, infatti serve un visore VR per la connessione al metaverso, e di una connessione internet dalle elevate prestazioni per garantire il passaggio del flusso di dati.

Nel metaverso possono essere ricreati tanti ambienti, compresa casa nostra e le attività commerciali che frequentiamo di solito. Un negozio di abbigliamento, ad esempio, può aprire un negozio nel metaverso dove le potenziali clienti scelgono i loro capi, li indossano virtualmente e poi lo acquistano realmente per farlo arrivare a casa propria tramite corriere espresso.

Anche i casinò possono essere costruiti virtualmente nel metaverso e ospitare gli avatar dei proprio clienti per giocare a tutte le varianti del poker in salette separate. Il vantaggio di un casinò nel metaverso è dato dalla possibilità di creare infinite salette di gioco, mentre un casinò fisico può contare su spazi limitati.

Rassicuriamo gli amanti del poker, quest’ultimo resterà sempre il gioco che conosciamo: non cambieranno le sue varianti, ma il modo di giocare subirà una forte influenza dovuta alle tecnologie informatiche che permettono la creazione di mondi del poker virtuali, sostanzialmente infiniti.