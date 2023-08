Calciomercato Napoli, quali giocatori potrebbero finire in Arabia Saudita?

Tutti quanti volano in Arabia Saudita in questa estate in cui i soldi degli sceicchi stanno facendo gola a molti: tra le tante squadre prese d’assalto non poteva che esserci anche il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto e con tanti giocatori di spessore corteggiati dalle squadre del campionato arabo. C’è qualche vecchia conoscenza del gruppo partenopeo che ha già scelto di trasferirsi per approfittare delle ricche offerte avanzate, altri che invece alla fine paiono aver rifiutato pur di restare in città e chi invece, da grande nome di mercato, attende di capire se il suo destino sarà ancora a Napoli, oppure lontano dall’Italia. Guardando la pagina delle scommesse della Serie A con le ultime statistiche, i campani restano tra i favoriti nella corsa al titolo, ma qualora dovessero aggiungere qualche partenza il gruppo a disposizione di Rudi Garcia potrebbe indebolirsi troppo. Scopriamo brevemente di chi stiamo parlando.

Kalidou Koulibaly in Arabia guadagnerà quasi 100 milioni

Kalidou Koulibaly è uno dei nuovi calciatori dell’Al Hilal: il difensore centrale senegalese ha trovato un ricco accordo con il club della Saudi League, diventando l’ennesimo caso di quanto raccontato dall’analisi di Canovi – con una quota crescente di giocatori affermati in Europa che vanno a battere cassa nel nuovo petrolstato. L’ex Napoli, che ha lasciato il Chelsea dopo una sola stagione dal suo trasferimento in Premier League, ha firmato un accordo triennale da 30 milioni a stagione con il club biancoblù. Cifre difficili da sognare anche nel campionato inglese, figurarsi in Italia.

Piotr Zielinski e il mancato trasferimento all’Al-Ahli

Piotr Zielinski poteva essere un importante tassello del Napoli in partenza dalla città partenopea, ma ha detto no all’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dopo settimane di trattativa, il centrocampista ha rifiutato definitivamente l’offerta dell’Al-Ahli (nonostante i tanti soldi messi sul tavolo) ed è pronto a restare in azzurro anche nella prossima stagione. Il polacco aveva già espresso i suoi dubbi sulla destinazione araba ma adesso ha confermato definitivamente la sua scelta, escludendo questa possibilità. Buona notizia dunque per Rudi Garcia, che potrà contare sul giocatore nella stagione dove il Napoli cercherà di bissare lo splendido scudetto vinto nella scorda primavera. La scelta di Zielinski di non cedere ai soldi dell’Arabia non fa felice del tutto Aurelio De Laurentiis e la proprietà – che già speravano di incassare il ricco contratto e che adesso dovrà provare a blindare il giocatore, visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Il club azzurro non vuole perderlo a zero e per questo motivo l’obiettivo ora diventa il rinnovo di contratto.

Viktor Osimhen e le insistenti offerte – folli – per l’attaccante del Napoli

L’Arabia Saudita torna a tormentare le notti del Napoli, che spera di trattenere uno dei migliori attaccanti contemporanei. L’Al-Ahli non molla la presa su Viktor Osimhen che nel frattempo sta ancora trattando con i campioni d’Italia il rinnovo di contratto ma, in assenza ancora della fumata bianca, le corteggiatrici continuano a stuzzicare il giocatore. Il club saudita in questione, l’Al Ahli, avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 175 milioni per i prossimi 5 anni con ingaggio da 35 milioni netti a stagione, una di quelle suggestioni di mercato che qualora dovessero trovare concreta evoluzione a livello contrattuale, renderebbero impossibile per Osimhen dire di no a un’offerta così ricca, rimpinguando al tempo stesso le casse del Napoli che poi dovrebbe reinvestire in fretta e furia almeno parte del guadagno.