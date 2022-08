Che cos’è e come funziona Dazn Bet

Il colosso dello streaming Dazn, che è al centro di tante polemiche nel nostro Paese, si è lanciato in una nuova sfida. Stiamo parlando di Dazn Bet, una realtà di scommesse del tutto nuova. Il prodotto beta è stato lanciato in Gran Bretagna, ed è proprio il mercato UK il primo in cui è live. È da aprile che si sa del lancio da parte di Dazn di un marchio di scommesse nuovo; è certo, fra l’altro, che ad alimentarlo sarà la tecnologia di Pragmatic Play.

L’esordio dell’operatore avviene per mezzo di una licenza erogata dalla Great Britain Gambling Commission a favore di One Click Limited. Proprio questa fra l’altro è la società che in Gran Bretagna aveva gestito vari brand B2C come Royal Slots e Casinoland, mentre all’inizio del 2022 si è ritirata dal mercato.

Il significato di Dazn Bet

In attesa di capire quali saranno i bonus senza deposito che verranno messi a disposizione degli utenti, resta una constatazione da fare: e cioè che il debutto di Dazn Bet rappresenta il primo passo di un percorso fra i mezzi di comunicazione e il mondo del betting che si preannuncia entusiasmante.

Un modo per, fra l’altro, rendere la fruizione dello sport più appassionante agli occhi degli spettatori, siano essi occasionali o fedeli. Lo scopo è quello di dar vita a un prodotto di intrattenimento decisamente ampio che possa, nel corso del tempo, entrare a far parte – quanto possibile – dell’attività sportiva di tutti i giorni di Dazn. Fino a questo momento si può parlare di un lancio solo graduale e che riguarda unicamente il prodotto beta di Dazn Bet, e la sensazione è che si tratti di una esperienza vissuta in una prospettiva di apprendimento.

Un viaggio da scoprire

Il debutto nel mercato corrisponde a una fase di apprendimento, ma lo scopo di Dazn è quello di garantire a tutti gli amanti dello sport un prodotto esaltante di scommesse sportive ricreative a beneficio della comunità globale. La transizione verso il settore delle scommesse è avvenuta dopo che nel 2021 è entrato a far parte della squadra di Dazn l’ex CEO di Entain Shay Segev.

Inoltre, sono stati assunti altri dirigenti di Entain, come per esempio Ian Turnbull, a cui è stata assegnata la mansione di vicepresidente esecutivo per i giochi e per le scommesse. Da Entain proviene anche Sandeep Tiku, che è passato a Dazn Bet in qualità di chief technology officer. Si fa sempre più stretto e intrecciato, dunque, il rapporto fra i broadcaster e il mondo delle scommesse.

Gli operatori che erogano contenuti si sono resi conto di quanto il mondo del betting possa essere cruciale per la sopravvivenza di discipline sportive, incluso il calcio, che con il passare degli anni rischiano di non esercitare più lo stesso fascino tra le generazioni più giovani. È giunto il momento di sollecitare emozioni più forti, proprio come quelle che possono scaturire dal brivido della scommessa.

Dazn Bet in Italia

Per il momento non si hanno informazioni certe e ufficiali a proposito dello sbarco di Dazn Bet nel nostro Paese. D’altro canto, i disservizi a cui sta andando incontro il gigante dello streaming in Italia non sembrano propriamente rappresentare il background ideale per l’arrivo di questa nuova realtà, che potrebbe essere accolta con un certo scetticismo. Prima di tutto, però, occorre verificare come andrà l’esperimento in Gran Bretagna: a quel punto la situazione verrà analizzata con attenzione e si potrà decidere se esportare il modello UK anche in altre parti d’Europa, e non solo, per abbinare il betting e gli eventi sportivi dal vivo.