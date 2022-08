I migliori bonus online: tutte le info utili

Non sono certo pochi i casinò del nostro Paese che offrono agli utenti welcome bonus. Ecco spiegato il motivo per cui vale la pena tentare di capire quali sono i più vantaggiosi e, al tempo stesso, quali offrono gli standard di sicurezza più alti. Ci sono tante soluzioni a disposizione, e una di queste è rappresentata da 888 Casino, che propone una cifra allettante e al tempo stesso condizioni di sblocco molto convenienti.

Ciò non significa, in ogni caso, che la lista dei migliori bonus online sia ristretta solo a questo nome. Altri operatori, infatti, propongono pacchetti omaggio che sono comunque molto interessanti. È chiaro, comunque, che i bonus casinò sono quelli che consentono non solo di approfittare di condizioni convenienti, ma soprattutto di giocare in maniera legale.

La reputazione della piattaforma online

Quando ci si accinge a selezionare un bonus in un casinò, uno dei fattori più rilevanti riguarda la reputazione del singolo operatore, per altro correlata alla sua esperienza. In tal senso sono di fondamentale importanza le licenze di gioco, dal momento che sono loro che permettono di verificare se una piattaforma sia o meno autorizzata a fornire i giochi e i servizi di casinò. D’altro canto, non si può fare a meno di verificare che i termini e le condizioni che si applicano alla promozione assicurino la massima trasparenza e possano essere compresi in maniera semplice.

In alcuni casi le offerte dei casinò presuppongono un limite temporale di almeno 30 giorni entro cui è indispensabile utilizzare il bonus. È preferibile, poi, che i requisiti di puntata possano essere raggiunti senza troppa difficoltà. Di certo un aspetto positivo riguarda la possibilità di ottenere i premi senza eseguire un versamento o, al massimo, con una cifra molto bassa per il primo versamento.

Quali giochi scegliere

Una volta incassato il bonus, bisogna individuare i giochi con cui è più conveniente adoperare il bonus. Occorre sapere in effetti che i giochi presenti in un casinò non sempre possono essere presi in considerazione per la definizione del playthrough, che consiste nei requisiti di puntata.

In sostanza, le vincite che si raggiungono attraverso questa opportunità valgono al 100% solo per pochi titoli, come per esempio le slot machine e i giochi automatici. Le percentuali sono molto più basse, invece, per il videopoker, per il blackjack e per la roulette.

Ovviamente, l’ideale sarebbe riuscire a comprendere quali sono le tipologie di puntata di cui è possibile usufruire tramite le promozioni e conoscere il relativo playthrough, che è differente a seconda che si tratti di un cashout, di una giocata live o di una combi. Stiamo parlando di opzioni differenti le une dalle altre. Il margine di vincita rispetto ad esse può cambiare secondo ciò che è indicato dal regolamento della piattaforma.

Le tempistiche

I casinò con denaro vero molto spesso ampliano il proprio catalogo promozionale e lo espandono alle sezioni del catalogo mobile. In ogni caso non si tratta di una regola obbligatoria, e proprio per questo motivo conviene ogni volta verificare i termini e le condizioni prima di iniziare a puntare.

Un ultimo fattore fondamentale per la valutazione di un’attività promozionale di un operatore consiste nel limite temporale da rispettare per poter usufruire del bonus casinò prima che esso giunga a scadenza. Ci sono bonus che devono essere utilizzati entro poche ore dal momento della registrazione, ma a volte la durata può essere più elevata, come per esempio 7 giorni. Un esempio da questo punto di vista è quello che proviene dai free spin. In più ci sono anche bonus che non presuppongono alcuna scadenza: in altri termini possono essere giocati fino a che non vanno esauriti. In sintesi, l’offerta di benvenuto deve essere scelta con la massima attenzione, prendendo in considerazione le abitudini e i tempi di gioco di ogni individuo.

L’entità del bonus

Un fattore decisamente degno di nota riguarda la possibilità di scegliere l’entità del bonus di cui usufruire: è un aspetto che denota una notevole affidabilità da parte della piattaforma. Infatti, può essere che la somma offerta sia troppo alta, al punto che i requisiti di playthrough non possono essere soddisfatti; conviene pertanto privilegiare un deposito minimo di importo più basso.