Disabilità, Gemma (Fdi): “Vittoria di Calcagni in Giappone è sinonimo di forza e resilienza del sud”

“La conquista della medaglia d’oro per Carlo Calcagni ai mondiali di Kobe, in Giappone, è esempio di tenacia, ma anche di resilienza, tipica delle personalità di spicco del nostro sud Italia. Sosterremo sempre Carlo in ogni sua sfida. Immagino con lui un tour in tutto il Mezzogiorno, compresa la Campania, per raccontare la sua storia”.

Così l’eurodeputata Chiara Gemma (Fdi) nel commentare il traguardo atletico di Calcagni, reduce da una medaglia d’oro conquistata dopo una corsa di 100 T72 con il tempo di 15.39, record del mondo.

“Quella di Calcagni è stata la prima medaglia di sempre per l’Italia nel frame running, l’ausilio che permette ad atleti con difficoltà di coordinamento ed equilibrio di cimentarsi nella corsa – continua Gemma – la sua vittoria è una dimostrazione evidente di come, grazie allo sport, si possa vivere bene nonostante gravi patologie”.