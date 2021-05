Ginnastica Aerobica, quattro podi nazionali per la Fitness Trybe. Il Club di Serena Piccolo in netta ascesa nel ranking federale.

Grande successo organizzativo e tecnico al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco in occasione del Campionato Nazionale Gold allievi, junior A, junior B e senior, sezione Aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia. La competizione si è svolta ancora in assenza di pubblico, e nel più rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19, con la puntuale organizzazione della locale società Fitness Trybe della Presidente Raffaela Lanza con Graziano Piccolo in cabina di regia. Speaker della manifestazione Fabio Gaggioli “the voice of gymnastics” in tutti i grandi eventi, Segretaria di gara Celeste Barone, Medico della competizione Alberto Testa. Due intense giornate di gare che hanno fatto registrare ottimi risultati per le società della Campania capaci di conquistare, complessivamente, cinque podi.

Straordinaria doppietta regionale nella categoria gruppo Junior B con il California Center Club Monte di Procida di Simona Scotto e la Fitness Trybe Pomigliano d’Arco di Serena Piccolo sui gradini più alti del podio. Oro e titolo tricolore per Valentina Assante di Cupillo, Maria Chiocca, Anna Looz, Mariana Mancino e Grecia Tremante, argento, invece, per le vicecampionesse italiane Valeria Dell’Atti, Miriam Impero, Eva Iurlaro, Martina Marra e Cristina Ponzo.

Ma nella prima giornata di gare, il club della Direttrice Tecnica regionale e Responsabile del Polo Tecnico Federale di Pomigliano d’Arco era già assurto a protagonista della manifestazione conquistando ben tre medaglie di bronzo con Alessia Rea nell’individuale Junior A J1, con Eva Iurlaro nell’individuale Junior A J2, e con il trio JA composto da Alessia Rea, Maria Mautone e Ilaria Traino. Alle loro spalle per soli 0,05 punti, il trio del California con Federica Carnevale, Diana Della Ragione e Sofia Romano, stessa sorte per le loro compagne di club Maria Chiocca, Anna Looz e Mariana Mancino fuori dal podio JB ancora per soli 5 centesimi. Posizioni di rincalzo, invece, per la Chige Monte di Procida di Giorgio Illiano, penalizzata anche da un lieve infortunio occorso a Marcella Lucci, e per il C.G. Benevento di Cristiana D’Anna.

Con protocollo pandemico, hanno provveduto alle premiazioni il Vicepresidente nazionale Rosario Pitton, il Consigliere regionale Graziano Piccolo, la Presidente della Fitness Trybe Raffaela Lanza, il Team Manager nazionale Walter Muzzi, la Direttrice Tecnica nazionale Luisa Righetti e la Referente di Giuria nazionale Monica Darone.

Appuntamento ai Campionati Italiani Assoluti, in programma sempre nello stesso Palazzetto di Pomigliano d’Arco il 5 e 6 giugno, questa volta, però, aperto al pubblico in ragione del 25% della capienza massima dell’impianto.