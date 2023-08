Gli ostacoli che Bagnaia deve superare per vincere il secondo mondiale

Francesco Bagnaia e i suoi tifosi hanno un sogno: vincere il secondo mondiale consecutivo in sella alla Ducati ufficiale. Nel frattempo, Pecco domina il GP d’Italia e, complice la vittoria nella gara Sprint, vola in classifica generale staccando di 21 punti il connazionale Marco Bezzecchi. Ma quali sono gli ostacoli che possono frapporsi tra il pilota torinese e la vittoria del secondo titolo iridato consecutivo?

Il fascino della MotoGP

Bagnaia e il titolo iridato

Fresco vincitore del mondiale 2022, anche quest’anno Pecco Bagnaia è il principale accreditato per la vittoria finale. Un eventuale bis consentirebbe a Bagnaia di entrare nel ristrettissimo club dei piloti che sono riusciti a vincere due mondiali di fila da quanto esiste la MotoGP. Per ora, gli unici a farne parte sono Marc Marquez e Valentino Rossi, due nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Ma quante possibilità ha Bagnaia di vincere il titolo? Al momento, la classifica generale gli sorride, essendo Pecco in testa con un discreto vantaggio su Bezzecchi. Vantaggio materializzatosi durante l’ultimo Gran Premio, disputatosi in Italia. Dopo 6 appuntamenti, il campione della Ducati comanda la graduatoria con 21 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi e 24 su Jorge Martin, secondo al Mugello. Seguono Brad Binder, Johann Zarco, Luca Marini, Jack Miller, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Tra i principali ostacoli che potrebbero pararsi lungo il percorso iridato di Bagnaia figura proprio Marco Bezzecchi. In sella alla sua Ducati, il 25enne riminese ha già vinto due gare (in Argentina e Francia) e ottenuto ben quattro podi. Le sue capacità non si discutono, così come non si discute la costanza di Jorge Martin, che al momento completa il podio della generale. Nonostante l’assenza di vittorie, lo spagnolo sta mostrando un’intelligenza e un’abilità di guida indiscutibili, che gli hanno permesso di ottenere punti pesantissimi sia in gara che nelle Sprint Race disputate finora. L’infortunio di Enea Bastianini e i problemi di lungo corso della Yamaha di Fabio Quartararo stanno ulteriormente avvicinando alla vittoria Pecco, forte di una convinzione e di una condizione fisica in netta crescita.