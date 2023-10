Il mercato del Napoli tra scommesse e cessioni eccellenti

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport, attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto della situazione sulla scelta del nuovo direttore sportivo del Napoli. Mauro Meluso, ex Spezia, avrebbe già un accordo con De Laurentiis, nonché un fitto programma di appuntamenti tesi a chiarire la posizione di alcuni dei giocatori in rosa. La prima operazione in uscita potrebbe essere quella di Piotr Zielinski, richiesto dalla Lazio e dai sauditi dell’Al-Ahli. Per quanto riguarda gli acquisti, invece, si valuta il profilo di Lazar Samardzic, classe 2002 in forza all’Udinese.

Le prossime mosse di Aurelio De Laurentiis

La separazione tra il Napoli e l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha lasciato non poche polemiche, scoppiate soprattutto dopo le affermazioni del DS circa la sua fede juventina. Ora, però, in casa Napoli è giunto il momento di dedicarsi alle cose serie, a cominciare dalle cessioni, alcune delle quali appaiono inevitabili. Se per Osimhen si parla sempre di PSG e Bayern, per Zielinski le sirene arabe appaiono ogni giorno più vicine all’obiettivo. La richiesta del patron del Napoli ammonta a 25 milioni di euro, congrua con il valore del giocatore. In lista di partenza figurano anche i nomi di Mario Rui e Hirving Lozano, i cui ingaggi sommati pesano per oltre 10 milioni sulle spese societarie. Tra i nomi presenti nella lista di Rudi Garcia, invece, figurano quelli di Moussa Diaby, per il quale il Bayer Leverkusen chiede una somma vicina ai 50 milioni di euro, e Lazar Samardzic, valutato 25 milioni dall’Udinese e corteggiato anche da Inter, Juventus e Lazio. Per il centrocampo si pensa anche al giapponese Kamada, nelle scorse settimane accostato prima al Milan e poi alla Roma. Il centrocampista, appena svincolatosi dall’Eintracht Francoforte, starebbe valutando diverse offerte. In difesa, invece, quasi definito l’acquisto di Faraoni, che sarà il sostituto di Di Lorenzo.