Inizia l’avventura, radunato a Dimaro Folgarida il Napoli targato Garcia

Un arrivo da Campioni d’Italia. Sono stati un migliaio i tifosi che hanno atteso il pullman del Napoli questa sera a Dimaro Folgarida dove da domani inizieranno ad allenarsi sino al 25 luglio. Una doppia fila di supporter azzurri ha accolto la comitiva dalla rotonda della statale del Tonale lungo via Campiglio e quindi nella viabilità interna. Un coro da stadio, un vero e proprio boato è esploso quando la staffetta della stradale è entrata nella strada di accesso dell’Hotel. Primo a scendere dal pullman è stato il vicepresidente Edo De Laurentiis seguito dal nuovo mister Rudy Garcia accolto, nel giardino di quella che per undici giorni la Casa Napoli in Val di Sole, dal presidente Aurelio De Laurentiis e dalla moglie Jacqueline, dal direttore di Trentino marketing Maurizio Rossini, dal direttore dell’Apt Fabio Sacco con il suo staff, dal sindaco Andrea lazzaroni con il vicesindaco Alessandro Largaiolli, gli assessori Marco Katzenberger, Monica Tomasi e Nadia Ramponi.

Un grande clima di festa con il controllo discreto di agenti di polizia e carabinieri coordinati dal questore Maurizio Impronta. Presente il comandante della polizia locale Fabio Arnoldi.

Si apre così in un clima di allegria il 12.o ritiro del Napoli in Val di Sole. Ma questa festa serale è stata anticipata nel pomeriggio dal vero e proprio assalto dei tifosi partenopei allo store allestito nel piazzale della SKI.IT ARENA da SSC Napoli, con l’angolo dedicato alla regina del ritiro: la Coppa dello Scudetto. In centinaia ne hanno approfittato per fare le foto vicino al trofeo, il terzo conquistata dagli azzurri nella loro storia e curiosamente sempre festeggiati in varie località del Trentino: dalla Valle del Chiese, Pinzolo, Madonna di Campiglio alla vicina località di Cles.

Insomma già si vive un entusiasmo dei grandi appuntamenti che domani sicuramente esploderà sulle tribune dello stadio comunale di Dimaro Folgarida la cui capienza è stata portata da 600 a 1616 posti a sedere grazie alla realizzazione di due tribune supplettive sulle curve a nord (Meledrio) e a sud (Carciato). E Piazza Madonna della pace si è trasformata in un grande set televisivo dove hanno cominciato a trasmettere le decina di emittenti televisive accreditate al ritiro. Altra novità legata è il trenino val di Sole Express il cui tragitto collegherà i parcheggi collocati a Carciato con la SKI.IT Arena e il centro storico di Dimaro e quindi le frazioni di Presson, Monclassico e Carciato. Mentre il centro storico verrà interdetto ai mezzi a motore.

Domani doppio allenamento con inizio alle 10.00. si ripete nel pomeriggio alle 17.00 e con al termine di entrambe le sessioni il rito degli autografi. In serata DJ set con la bellissima Giulio Centofanti nella nuova area eventi a fianco della Chiesa di Dimaro.