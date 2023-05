Jaked Main partner di Shockwave 3 alla Tre Golfi Sailing Week.

Jaked, brand di activewear e sportswear, dal design italiano, proprietà di Miriade S.P.A, con grande orgoglio, in qualità di main partner, sarà a fianco dell’equipaggio SHOCKWAVE 3, maxi yacht da gara partecipante alla settimana di regate internazionali nel golfo di Napoli e Sorrentoper la grande affinità del marchio sportivo, ad alto contenuto tecnico, con l’acqua”.

La nostra imbarcazione parteciperà al MAXI EUROPEAN CHAMPIONSHIP ,prova di off shore seguita da 4 giorni di regate costiere.

Evento sportivo di grande risonanza sponsorizzato anche in questa edizione da Rolex come “Official Time pieces”.

Jaked fornirà agli equipaggi i capi per la regata. Esso, infatti, si sta affermando sempre più, senza dimenticare il nuoto, come linea di sportswear e activewear con l’obbiettivo di celebrare lo sport con tutti i suoi valori.

Il suo alto contenuto tecnologico e competitivo, il rispetto per l’ambiente e la ricerca di ottimizzare sempre più le risorse umane, l’acqua come essenza del proprio DNA e il mare come indice di uno stile di vita dinamico e sportivo sono tutti fattori che avvicinano il Brand al mondo della vela.

Durante la Tre GOLFI SAILING WEEK l’equipaggio sarà invitato nel nuovo Jaked Store Napoli, via dei Mille 29,dove verranno esposti i capi più rappresentativi e affini al mondo “acqua” delle collezioni Jaked Uomo e Donna e si parlerà di sport a 360°.

LIFE begins from water, Jaked too.